Fyra personer åtalas för omfattande härva med falska Apple-produkter

Fyra personer har åtalats vid Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt för en omfattande och organiserad härva med falska Apple-produkter. Ligan sålde tusentals piratkopior med löfte om att de höll samma standard som originalen.

Efter ett tillslag mot ett hemligt lager i Södertälje åtalas nu fyra personer för en omfattande och organiserad härva med falska Apple -produkter. Ligan ska ha sålt tusentals piratkopior med löfte om att de höll samma standard som originalen.

Vid en husrannsakan i Södertälje i juli 2025 påträffades ett lager med ett stort antal klockor, hörlurar och mobiltelefoner redo för försäljning. Nu har fyra personer åtalats vid Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt. Totalt ska de ha marknadsfört och sålt minst 4 000 hörlurar och armbandsur försedda med Apples varumärken och mönsterskyddade design. Brotten bedöms som grova då de skett organiserat, planerat och i stor omfattning.

I sin marknadsföring på sociala medier använde ligan begreppet ”1:1-kvalitet” för att visa att deras kopior höll samma standard som originalen. Åklagaren yrkar på att över 3,3 miljoner kronor ska förverkas från de tilltalade som utbyte av brottsligheten. Samt att de ska få näringsförbud i fem år. En av de åtalade männen åtalas även för grovt penningtvättbrott tillsammans med en kvinna i 40-årsåldern.

Enligt åtalet ska omkring 800 000 kronor från den brottsliga verksamheten ha förts över till kvinnans konto. SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet





svtnyheter / 🏆 23. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Apple Falska Produkter Härva Penningstvättbrott Organiserad Brottslighet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kaos i Stockholms kollektivtrafik: ”Ha tålamod”Det är stora störningar på tunnelbanans röda linje i Stockholm. Flera tåg är försenade och inställda. – Vi har ett vagnfel, säger Aleksander Krajisnik på SL:s

Read more »

Kaos i Stockholms kollektivtrafik väntas även söndagEtt vagnfel på röda linjen orsakade kaos lördag när passagerare fastnade i en tunnel i timtal.

Read more »

Fotboll: Fyra mål av Tobias Heintz när Blåvitt vann med 5–4: ”Galen match”Lördagens allsvenska tillställning i Västerås bjöd på hela nio (!) mål. Trots Blåvitts drömstart kom VSK tillbaka – innan matchens gigant Tobias Heintz avgjorde med sitt fjärde mål. – En galen match, säger norrmannen efteråt och skrattar.

Read more »

Fortsatta störningar på Stockholms tunnelbana på måndagSL meddelar att både den röda och den gröna linjen drabbas av signal- och växelfel, vilket leder till förseningar och inställda avgångar under måndagen. Problemen följer på helgens stora störningar i kollektivtrafiken.

Read more »