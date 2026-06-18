G7-chefer varnar för splittring i AI-politik - Macron kräver gemensamma regler

Vid G7-mötet uppmanade AI-ledare som Anthropics Dario Amodei och OpenAI:s Sam Altman demokratiska länder att samordna sin AI-politik för att undvika ökade säkerhetsrisker. President Macron efterlyste ett EU-forum för gemensamma standarder. Samtidiga nyheter: Börje Ekholm lämnar Ericsson, Ikano-bank straffas, och Riksbanken signalerar räntehöjning.

Anthropics VD Dario Amodei varnade under ett möte med G7-ledare för att en splittring mellan demokratiska länder om AI-politik kan leda till ökade riskerinom cybersäkerhet och bioterrorism.

Tillsammans med andra AI-chefer betonade han vikten av en gemensam koordinering för att säkerställa att allierade länder har tillgång till avancerade AI-modeller, särskilt för cyberförsvar och skydd av kritisk infrastruktur. Samtidigt uttryckte oron över att amerikanska teknikbolag kan skadas om USA snabbt ändrar sina regler för export av AI-modeller. Franska president Emmanuel Macron efterlyste också starkare reglering påEU-nivå och ett forum där demokratier kan utveckla gemensamma standarder för artificiell intelligens.

Samarbetet mellan Ifrågasätt Media Sverige AB och Affärsvärlden gör det möjligt för läsare att kommentera artiklar, men kommentarer granskas inte i förväg och omfattas inte avAffärsvärldens utgivaransvar. I andra nyheter tog Börje Ekholm över som vd för Ericsson i kris för nästan nio år sedan och lämnar nu ett lönsamt företag. Finansinspektionen har gett Ikano-banken, som ägs av Kamprandfamiljen, en anmärkning och en sanktionsavgift på 140 miljoner kronor för brister i arbetet mot penningtvätt.

Hotet mot fartygstrafiken i Hormuzsundet har minskat efter ett avtal mellan USA och Iran, enligt en ny säkerhetsbedömning. Alzecure Pharma har släppt informationsdokument för en företrädesemission på 30 miljoner kronor, med positiv och negativ flagga. Riksbanken lämnade räntan oförändrad på 1,75 procent men signalerade en ökad sannolikhet för en höjning senare i år. Tyskland och flera andra EU-länder stöder ett franskt förslag om att ge EU nya befogenheter att snabbt införa tullar





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AI-Politik G7 Cybersäkerhet Bioterrorism AI-Reglering

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