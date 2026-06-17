G7 fördjupar stöd till Ukraina och lanserar nya sanktioner mot Ryssland samtidigt som EssilorLuxottica revolutionerar hörselhjälpmedel med digitala glasögon

G7-ledarna bekräftar oavbrutet stöd för Ukraina och planerar nya sanktioner mot Rysslands energisektor. Samtidigt introducerar EssilorLuxottica Nuance Audio, glasögon som kombinerar hörsel- och synkorrigering med digital anpassning för att förbättra vardagsanvändning.

G7-ledarna har uttryckt oavbrutet stöd för Ukraina i landets försvar av sin suveränitet och territoriella integritet. Under de senaste månaderna har länderna kommit överens om ökade leveranser av luftförsvarssystem och stöd för att hjälpa Ukraina genom den kommande vintern.

Samtidigt anses det vara ett lämpligt tillfälle att införa nya sanktioner mot Ryssland, särskilt riktade mot landets olje- och gassektor, efter det att USA och Iran nått en överenskommelse om återöppningen av Hormuzsundet. G7 består av sju av världens ledande industriländer och demokratier: Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA. Fram till 2014 ingick även Ryssland i gruppen som då kallades G8. EssilorLuxottica lanserar Nuance Audio, en produkt som kombinerar hörselförstärkning och synkorrigering i samma glasögonenhet.

Enligt Pontus Gynning, general manager för företaget, används traditionella hörhjälpmedel i begränsad omfattning trots att nästan var tredje svensk har någon form av hörselnedsättning och en åldrande befolkning ökar behovet av synlösningar. Tekniken i Nuance Audio inkluderar mikrofoner och digital signalbehandling inbyggda i glasögonbågen, med en app för anpassning av ljudläge, riktning och brusreducering i realtid. Produkterna, som är CE-märkta hörselhjälpmedel för vuxna med mild till måttlig hörselnedsättning, finns i flera modeller och färger.

Detta representerar ett skifte mot mer digitala, integrerade lösningar där upplevelse och sömlös integration i vardagen blir avgörande för användning. Gynning betonar att när medicinteknik integreras i vardagsprodukter sänks trösklarna för användning och lösningarna blir mer tillgängliga. Fokus skiftas från teknisk prestanda till användarupplevelse, där enkelhet, design och sömlös integration är avgörande för att undvika att tekniken upplevs krånglig eller stigmatiserande. Denna utveckling möjliggör individuell anpassning i realtid och samlar flera funktioner i en plattform.

EssilorLuxotticas strategi med Nuance Audio innebär ett vidare steg mot att förena syn- och hörsellösningar i en uppkopplad produktplattform, vilket kompletterar traditionell vård med lösningar som blir en naturlig del av människors vardag. Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med EssilorLuxottica och är inte en egen artikel från Dagens industri





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G7 Ukraina Sanktioner Mot Ryssland Essilorluxottica Nuance Audio Hörselhjälpmedel Digitalisering Synkorrigering

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