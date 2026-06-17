G7‑länderna enas om kraftigt ökat stöd till Ukraina och nya sanktioner mot Ryssland

G7‑mötet i Frankrike resulterade i ett gemensamt uttalande som förstärker militärt och humanitärt bistånd till Ukraina samt inför nya sanktioner mot den ryska olje‑ och gassektorn. Samtidigt rapporteras om drönarattacker i Nikopol, varningsskott i Engelska kanalen och brand i Kievs historiska katedral.

G7-länderna har under helgens möte i Frankrike enats om ett kraftfullt gemensamt uttalande som bekräftar deras orubbliga stöd för Ukraina och deras avsikt att skärpa trycket på den ryska krigsekonomin.

I ett formellt dokument, undertecknat av USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien och Japan, betonas att de stå‑ende ärliga åtagandena omfattar både militärt och civilt bistånd. Ledarna för G7 understryker att Ukraina har gjort betydande framsteg på slagfältet under de senaste månaderna och att detta nya momentum förtjänar en accelererad leverans av avancerade luftförsvarssystem, artilleripjäser och logistiktillförsel för att kunna klara av vinterns hårda förhållanden.

Dessutom har de kommit överens om att intensifiera humanitära insatser, inklusive värme, mat och medicinsk utrustning, för att hjälpa den ukrainska befolkningen genom den kommande kalla perioden. Samtidigt har G7:s gemensamma strategi inneburit ett beslut om att införa en ny omgång sanktioner riktade mot Rysslands olje‑ och gassektor. Sanktionerna ska bland annat begränsa exporten av högteknologisk utrustning för oljeutvinning, frysa ryska energiföretags tillgång till internationella finansmarknader och förstärka kontrollen av fartyg som transporterar rysk flytande naturgas.

Beslutet föll i kölvattnet av en överenskommelse mellan USA och Iran om att återöppna Hormuzsundet, vilket avdramatiserar en viktig handelsväg men samtidigt öppnar för nya möjligheter att trycka på den ryska energisektorn. Den kanadensiska premiärministern, Mark Carney, meddelade på mötet att Kanada också kommer att rikta sanktioner mot Moskvas så kallade skuggflotta samt mot företag som stödjer desinformationskampanjer.

I de pågående fälthändelserna har den södra ukrainska frontstaden Nikopol drabbats av en rysk drönarattack som enligt den lokala guvernören Oleksandr Hanzha har krävt tre människoliv. På samma dag rapporterades en separat incident i den engelska kanalen där en rysk fregatt avfyrade varningsskott mot en privat yacht efter att den ansåg att fartyget kommit för nära. Den brittiska försvarsdepartementet har öppnat en utredning och uttryckt allvarlig oro över den växande spänningen i internationella vatten.

Inom Ukraina har också kulturarvet drabbats: den historiska Dormitionskatedralen i Kiev, som tillhör ett nästan 1000‑årigt klosterkomplex, skadades allvarligt i en nattlig rysk attack. Återuppbyggnaden beräknas ta upp till två år och kan kosta omkring 105 miljoner kronor. Dessa händelser illustrerar både den militära och den mänskliga kostnaden av konflikten, samtidigt som de understryker varför G7:s beslut om ökat stöd och nya sanktioner har kommit i ett kritiskt ögonblick för Ukrainas fortsatta motstånd





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