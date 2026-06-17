G7-länderna, bestående av Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA, har uttryckt sitt fortsatta stöd för Ukraina och förbinder sig att sätta ökad press på den ryska krigsekonomin genom nya sanktioner. För att ytterligare stödja landets framsteg på slagfältet och nya momentum de senaste månaderna har länderna kommit överens om bland annat ökade leveranser av olika system för luftförsvar samt stöd för att hjälpa landet genom nästa vinter.

G7-länderna uttrycker sitt fortsatta stöd för Ukraina och förbinder sig att sätta ökad press på den ryska krigsekonomin genom nya sanktioner . Vi, ledarna för G7, står enade i vårt orubbliga stöd för Ukraina att försvara sin frihet, suveränitet och territoriella integritet.

För att ytterligare stödja landets framsteg på slagfältet samt nya momentum de senaste månaderna har länderna kommit överens om bland annat ökade leveranser av olika system för luftförsvar samt stöd för att hjälpa landet genom nästa vinter. Enligt G7 är det nu även ett lämpligt tillfälle att införa nya sanktioner mot Ryssland, som bland annat ska rikta in sig mot landets olje- och gassektor, då USA och Iran nått en överenskommelse som innebär att Hormuzsundet återöppnas.

Den informella G7-gruppen (Group of Seven) består av sju av världens ledande industriländer som också betraktas som demokratier: Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA. Fram till 2014 ingick även Ryssland i gruppen som då kallades G8





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G7 Ukraina Ryssland Nya Sanktioner Olje- Och Gassektor Hormuzsundet G7-Gruppen Stöd För Ukraina Nya Momentum Luftförsvar Stöd För Nästa Vinter

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