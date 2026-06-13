Gabriel Gudmundsson åter efter sjukdom - klar för VM-premiär mot Tunisien

Svenska VM-laget är redo för premiären mot Tunisien. Backen Gabriel Gudmundsson är åter efter sjukdom och tillgänglig för spel. Förbundskaptenen Andersson Potter lyfter fram den tunisiska landslagets starka försvar men är övertygad om svensk möjlighet att vinna. Stödet från svenska supportrar understryks som av stor betydelse.

Backen Gabriel Gudmundsson - som tidigare har varit sjuk - är tillgänglig för spel i Sverige s VM-premiär mot Tunisien natten mot måndag. Leedsförsvararen Gabriel Gudmundsson missade träningar i tisdags och onsdags på grund av sjukdom, men deltog på fredagens lagträning på VM-basen i Dallas, USA.

Tunisien har sämst världsrankning av alla lag i grupp F - de övriga två är Nederländerna och Japan - men Potter underskattar inte det nordafrikanska landslaget. - De är väldigt starka defensivt, de släppte inte in ett enda mål i kvalet. De är väldigt starka och kompakta och kan också växla om från det kompakta till snabba omställningar.

Det är en bra blandning av unga och gamla spelare, och vi bryr oss inte så mycket om vad andra har för tankar om olika lag. För världspressen tryckte Potter flera gånger på att den svenska VM-upplagan har kapacitet att vinna mot vilket lag som helst om alla spelare gör vad de ska och kan. Potter är redo, laget är redo. Nu kokar alla förberedelser ned till 90 minuters fotboll.

- Vi har växt under tiden. Matcherna i Oslo och Stockholm (mot Norge och Grekland) var viktiga, de visade vad vi behövde göra. Vi har tillbringat tiden i Dallas väl. Vi har blivit väl omhändertagna, haft en bra miljö på en bra träningsbas.

- Nu ser vi bara fram emot matchen, säger Potter som inte tänker hålla något brandtal. Runt 4 000 svenska supportrar väntas till premiären (04.00 natten till måndag). Stödet är viktigt, understryker både förbundskaptenen Potter och lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf. - Som jag ser det har stödet varit otroligt.

Fansen har stått bakom oss hela tiden, mot Ukraina och det var otroligt mot Polen, säger Potter. - Att de tar av sin tid och lagt ned mycket pengar på att stötta oss är inget vi tar för givet. Vi ska göra vårt yttersta för att ta tre poäng och glädja dem, säger han. Lagkaptenen fick på presskonferensen frågan om möjligheten att tjäna pengar på att spela ett VM är en faktor för spelarna.

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