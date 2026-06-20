Gad Worlds opacitet: frågor om finansiering, ägarstruktur och skatteansvar

Gad World, lanserat av Magda Gad, har väckt oro kring otydliga finansiella flöden, ägarstruktur och möjlig skatteplanering. Med centrum i Dubai och en publiceringsmodell på Substack utan ansvarig utgivare, ställs frågor om transparens och huruvida verksamheten är i linje med svenska regler för journalistik och skatter.

Redan innan jul lanserades ett nytt medieföretag under namnet Gad World av journalisten Magda Gad . Projektet, som finansierades via prenumerationer på plattformen Substack , vann snabbt uppmärksamhet och nådde sin finansieringsmål på en miljon svenska kronor.

Bland de som kopplades till projektet nämndes bland annat Edgar Mannheimer, Alexandra Urismann Otto samt it-entreprenörerna Christian Remröd och Jonas Frost. Gad uttryckte önskan om att en ny Stenbeck skulle dyka upp för att stödja projektet. Ett par månader efter lanseringen publicerades en lång text om Stina Wollter, där Gad påstods ha lagt över tusen timmar på arbetet - motsvarande sex månaders heltidsjobb. I texten framfördes att riktig journalistik var hotad och att media generellt gjorde ett sorgligt jobb.

Detta ytterligare ett anfall mot public service och etablerade medier. Gad och medarbetare, som brittiska Stefanie Glinski, skrev för Gad World, men det framstod oklart huruvida det fanns anställda, kollektivavtal eller några klara ägarstrukturer. Branschtidningen Journalisten har inte heller granskat arbetsförhållandena. Pengarna från prenumerationer flöt via Substack, medan donationer via Swish gick till bolaget Gad Journalism AB.

Hur pengarna från Swish sedan distribuerades till Gad World var dock oklart. Det brittiska bolaget Gad Journalism AB ägs av Jon Philip Axelsson med Stefanie Glinski som styrelsemedlem. Magda Gad har ingen ägarandel eller styrelseposition i bolaget som bär hennes namn. Från skatteperspektiv kan en person som är permanent bosatt utomlands men har väsentlig anknytning till Sverige ändå anses skattskyldig här.

Magda Gad är sedan 2022 bosatt i Dubai i Förenade Arabemiraten, men hon har betydande ekonomiska intressen och påstås ha inflytande över verksamheten. Det kan därför finnas skälig anledning att ifrågasätta om strukturerna med Substack och Gad Journalism AB är upprättade för att dölja skatteplikt. Gad klagar på att andra medier inte uppmärksammar henne tillräckligt, medan hon själv undviker att diskutera eventuella skatteskäl.

Sammanfattningsvis har Gad World väckt många frågor om finansiering, ägarstruktur, skattehantering och opartisk journalistik, då dess verksamhet framstår som otydlig och centraliserad kring en person som själv bor utomlands





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