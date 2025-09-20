Gais besegrade Elfsborg i spännande Europafight

Gais tog en viktig seger mot Elfsborg efter en dramatisk match som bjöd på mål, ribbträffar och ett rött kort. Elfsborg dominerade inledningen men Gais lyckades vända matchen till sin fördel och säkrade viktiga poäng i Europajakten.

Under lördagen bjöd Gamla Gais are ( Gais ) och Elfsborg på en spännande match i Europastriden. Matchen inleddes med lovande målchanser från båda lagen, men tempot avtog något efter de initiala anfallen. Elfsborg visade sig vara det något starkare laget inledningsvis. I den 25:e minuten visade Gais målvakt, Mergim Krasniqi, prov på enastående reflexer då han tippade bort ett välplacerat nick från Ibrahim Buhari som annars var på väg mot krysset.

Elfsborg fortsatte att pressa, och i den 36:e minuten tvingade Besfort Zenelis frispark fram en dubbelparad från Krasniqi, som återigen höll sitt mål rent. Gais svarade genom att träffa ribban tre minuter innan pausvilan, och strax därefter, efter en hörna, lyckades Robin Frej nicka in 1-0 till hemmalaget. Resultatet stod sig in i pausvilan. \I pausintervjun med HBO Max uttryckte Elfsborgs Leo Östman sin besvikelse över att laget tappat momentum efter en stark inledning. Han menade att Elfsborg skapade många målchanser i de första 20 minuterna och borde ha tagit ledningen. Robin Frej, som gjorde målet för Gais, beskrev matchen som jämn och inte präglad av många klara målchanser för något av lagen. Den andra halvleken fortsatte i samma mönster, med halvchanser från båda sidor. I den 64:e minuten slarvade Elfsborg i uppspelsfasen, vilket gav Gustav Lundgren en möjlighet, men Rasmus Niklasson Petrovic lyckades inte förvalta avslutet. Elfsborg försökte därefter lyfta in bollar i straffområdet utan att lyckas skapa en farlig målchans. Gustav Lundgren träffade ribban med sex minuter kvar av matchen. Matchens dramatik fortsatte då Rasmus Wikström från Elfsborg drog ner Lucas Hedlund och drog på sig ett rött kort i den 87:e minuten. Gais kunde sedan kontra in 2-0 genom Rasmus Niklasson Petrovic på stopptid, vilket säkrade en viktig seger i Europajakten. \Efter matchen uttryckte Elfsborgs manager, Oscar Hiljemark, sin besvikelse över resultatet och menade att laget inte lyckades utnyttja sina chanser i den första halvleken. Gais tränare, Fredrik Holmberg, delade bilden av en jämn match där Gais hade svårt i den första halvleken men lyckades hitta rätt i den andra. Han framhöll lagets förmåga att spela smart och inte ge bort enkla mål. Startelvorna för matchen var: Gais: Krasniqi - Frej, Cardaklija, Ågren, De Brienne - Milovanovic, Fagerjord (Gustafsson 60), Boudri (Lindberg 90) - Lundgren, Diabate (Hedlund 81), Kurochkin (Niklasson Petrovic 60). Elfsborg: Eriksson - Wikström (rött kort 87), Buhari (Larsson 73), Granli, Hult - B. Zeneli (Thomasen 74), Wenderson - A. Zeneli (Sigurpalsson 59), Magnusson (Frick 68), Hedlund - Östman (Ihler 59)





