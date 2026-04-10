Gais drabbas av skadekris – siktar på Gravius

Gais brottas med en omfattande skadekris efter den första omgången av Allsvenskan. Gustav Lundgren är borta med en avriven hälsena, och även Kevin Holmén riskerar en längre frånvaro. Klubben siktar på att värva Christos Gravius för att förstärka laget.

Gais befinner sig i en prekär situation efter att en rad skador drabbat laget redan efter den första omgången av Allsvenskan . Gustav Lundgren , en nyckelspelare i laget, ådrog sig en hälseneskada under uppvärmningen inför premiärmatchen mot Djurgården. Undersökningar visade senare att hälsenan var av, vilket innebär att Lundgren kommer att missa både sommarens VM och större delen av den kommande säsongen. En förlust som känns tung för både spelaren och laget. Men skadebekymren slutar inte där.

Enligt uppgifter från Sportbladet riskerar även mittfältaren Kevin Holmén att bli borta från spel under en längre tid. Den exakta omfattningen av Holméns skada är ännu inte fastställd, och klubben väntar på resultaten från en magnetröntgen som ska utföras på måndag för att få en klar bild av skadans allvarlighetsgrad. Denna dubbla skadesmäll har tvingat Gais att agera snabbt och effektivt för att stärka laget inför kommande matcher. \Skadekrisen har fått Gais ledning att intensifiera sökandet efter förstärkningar, trots att transferfönstret officiellt är stängt. Klubben överväger möjligheten att ansöka om dispens, en process som är tillåten i undantagsfall vid omfattande skador i truppen. I detta skede är fokus riktat mot kontraktslösa spelare, som kan ansluta till laget utanför de ordinarie transferfönstren. Sportbladets källor avslöjar att Gais aktivt arbetar för att värva Christos Gravius, en tidigare AIK-spelare och före detta lagkapten för Degerfors. Den 28-årige mittfältaren bröt nyligen sitt kontrakt med Degerfors för en månad sedan, vilket gör honom till en attraktiv kandidat för Gais. Gravius erfarenhet och förmåga att spela på mittfältet skulle kunna erbjuda en välbehövlig förstärkning för det skadedrabbade laget. Om förhandlingarna med Gravius inte skulle leda till ett avtal, har Gais uppenbarligen en plan B. Klubben har enligt uppgifter även tittat på andra alternativ, både utomlands och i Sverige, för att säkerställa att laget är konkurrenskraftigt under säsongens gång. \Den tekniske direktören för Gais, Magnus Sköldmark, har inte kunnat nås för en kommentar av Sportbladet i nuläget. Christos Gravius, som är i fokus för Gais intresse, har en imponerande meritlista från sin tid i Degerfors. Han spelade 211 matcher för klubben, noterades för sju mål och 25 assist. Hans erfarenhet och spelstil kan vara en värdefull tillgång för Gais mittfält. Den potentiella värvningen av Gravius visar klubbens beslutsamhet att hantera den svåra skadesituationen och säkerställa att laget kan prestera på högsta nivå trots motgångarna. Skadorna på Gustav Lundgren och eventuellt Kevin Holmén utgör en betydande utmaning, men klubbens agerande i transferfrågan signalerar en vilja att anpassa sig och hitta lösningar för att bibehålla lagets konkurrenskraft. Det återstår att se hur snabbt och effektivt Gais kan förstärka laget och hur detta påverkar lagets prestationer under säsongen





