Gais-spelare jublar efter seger mot Kalmar FF med oväntad gäst

Gais-spelarna firade efter en 3–0-seger mot Kalmar FF på Gamla Ullevi med oväntad gäst. Den tidigare Gais-profilen Amin Boudri, som numera spelar i MLS-klubben Los Angeles, var på plats och anslöt till firandet.

avslutade vårsäsongen på bästa sätt med en 3–0-seger mot Kalmar FF på Gamla Ullevi . Efteråt var det muntra miner i hemmalägret. – Jag tycker vi gör många grejer bra.

Vi lider i några perioder där de har lite tryck och skapar chanser på oss, men där gör Mergim (Krasniqi) några riktigt bra räddningar och Anes (Cardaklija) har några bra block. Sen är vi starka på slutet och gör två, säger Gais mittback Oskar Ågren. En stund efter slutsignalen steg jublet. När spelarna firade med hemmaklacken fick de nämligen oväntat sällskap.

Den tidigare Gais-profilen Amin Boudri, som numera spelar i MLS-klubben Los Angeles, var på plats och anslöt till firandet. – Kul att se honom! Det är en profil och det var väldigt roligt att han var här, säger Gais-tränaren Fredrik Holmberg. – Ja, det var jättekul.

Att se hans leende igen sprider mycket energi och glädje, så det var kul att se honom efter slutsignalen, säger Oskar Ågren. – Det var för kul att se honom där. Han bara dök upp och jag tänkte: ’Vad fan, var kom du ifrån liksom? ’ Men det var för skönt, säger Cardaklija.

– Jag såg bara en kille med en rosa keps där och jag bara ’wow! ’ Nej, nej, det var klart man blev glad. Det är en broder och det är alltid kul att se honom. Det är klass, det är klass faktiskt, säger Milovanovic.

Till supportrarnas och spelarnas stora glädje tog Boudri ton och drog i gång ramsan ’Opa opa, Gais i Europa’. Valet av sång var kanske inte helt oväntat. – Det är ju hans låt. Han äger den låten, så vad ska man säga?

Det var bra gjort av honom. – Det säger rätt mycket om vilken miljö vi har och att folk kan få vara sig själva i den här miljön och verkligen utvecklas. Det tror jag syns när de spelarna kommer tillbaka hit. Och det är inte bara på matcherna, de dyker ofta upp på Gaisgården eller där vi käkar lunch, så det är jättekul att se dem, säger Oskar Ågren





