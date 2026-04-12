Gais Tränare Holmberg: 'Vi Måste Acceptera Läget och Hitta Lösningar'

Efter en tuff start på säsongen med skador och förluster, betonar Gais tränare Fredrik Holmberg vikten av att hantera motgångarna och blicka framåt med en stark tro på laget. Trots en svår period med skador och förluster är Gais tränare Fredrik Holmberg fast besluten att vända på trenden och fortsätta utveckla laget. Han understryker vikten av laganda, kommunikation och att hitta lösningar för att klara de kommande utmaningarna, inklusive tuffa derby-matcher.

Den här veckan har varit extra utmanande, konstaterar Fredrik Holmberg efter förlusten med 1-3 mot Malmö FF på bortaplan. Sedan det bittra slutet på förra säsongen, då laget degraderades, har Gais klättrat stadigt uppåt. Resultaten talar sitt tydliga språk – laget slutade på en hedrande tredje plats i Allsvenskan i höstas och ser nu fram emot ett kval till Europa under sommaren. Men de senaste dagarna har kantats av motgångar .

Allt började med hemmapremiären mot Djurgården i måndags, som slutade med en knapp 0-1 förlust. Därefter har skadorna tyvärr radats upp. Gustav Lundgren ådrog sig en allvarlig hälseneskada och Kevin Holmén riskerar att ha drabbats av en svår knäskada. Den tuffa starten har resulterat i att Gais står på noll poäng efter de första två omgångarna. Holmberg uttrycker sin besvikelse och betonar vikten av att hantera situationen på rätt sätt. Han understryker att laget behöver acceptera läget och inte försöka dölja problemen. Istället uppmanar han spelarna att kommunicera öppet med varandra och dela sina känslor inom gruppen. Det är viktigt att tillåta sig själv att känna sorg och besvikelse, menar han. Trots de tuffa omständigheterna framhåller Holmberg att laget måste hitta lösningar och gå vidare. Han beskriver situationen som en utmaning, men är övertygad om att laget kan vända på trenden.\Hur känner man personligen? Frågan får Holmberg att reflektera över de senaste dagarnas händelser. Han medger att känslorna svallar, speciellt efter premiären och skadan på Gustav Lundgren. Han betonar att spelarna är människor och att det är naturligt att känna medlidande och omsorg. Samtidigt påminner han om sitt ansvar som tränare, att hitta sätt att utveckla laget och stärka tron på det de gör. Det är hans uppgift, det han är anställd för. Gais målsättning för den här säsongen är att prestera bättre än föregående år. Trots den svåra inledningen är Holmberg inte redo att ändra på den målsättningen. Han påpekar att säsongen består av 30 omgångar och att det är för tidigt att dra några slutsatser. Fokus ligger på att hantera den aktuella situationen och påverka beteenden som kan bidra till positiv utveckling. Laget har byggt sin spelidé under försäsongen och Holmberg erkänner att tajmingen för skadorna är dålig. Men han betonar att laget måste omgruppera och att spelarnas mentalitet är av högsta klass. Han avslutar med en stark övertygelse om att laget kommer att resa sig igen.\Även om Gustav Lundgren inte kan vara med på planen, kommer hans kunskaper och erfarenhet att vara värdefulla för laget. Han kommer inte att ha en renodlad ledarroll på bänken, utan kommer istället att fungera som ett bollplank för tränarstaben och spelarna. Holmberg understryker Lundgrens djupa förståelse för spelidén och att han kommer att rådfråga honom flitigt. Lundgren får en konsultroll, vilket kommer att vara ovärderligt för laget. Gais står inför en intensiv period med viktiga matcher framöver. Tre derby-matcher ska spelas under de kommande fyra omgångarna, och dessutom väntar mötet med de svenska mästarna, Mjällby. Holmberg ser fram emot utmaningen och betonar att laget kommer att ladda om och vara redo för uppgiften. Han förstår att situationen kan se tuff ut för omvärlden, men han försäkrar att laget känner sig taggat och redo att ta sig an utmaningarna





Landslaget söker nya tränare efter uppsägningarLandslagschefen, damtränaren och herrtränaren har sagt upp sig, och nu letar landslaget febrilt efter ersättare. Två potentiella kandidater, Per Nilsson och Ola Ravald, har avböjt erbjudandet och kommer inte att återfinnas i det svenska landslaget nästa säsong.

MFF besegrade Gais i Allsvenskan med fem förändringarMalmö FF inledde Allsvenskan 2026 med en kryssmatch, men tog en seger mot Gais efter att ha gjort fem ändringar i startelvan. Nyförvärvet Oscar Sjöstrand och andra spelare klev in, och MFF ledde med Pontus Janssons mål och Sjöstrands mål. Gais svarade med förändringar och inledde med spelare som Oscar Pettersson och Mohamed Bawa. Matchen innehöll heta dueller och kontroverser, samt Janssons positiva kommentarer och Gais tränarens besvikelse.

Malmö FF krossade Gais – Sjöstrand glänste i hemmadebutenMalmö FF dominerade matchen mot Gais och tog en övertygande seger med 3-1. Oscar Sjöstrand gjorde mål i sin hemmadebut och visade lovande takter. Matchen präglades av MFF:s offensiva styrka och Gais misstag.

Gais bekräftar: Holméns skada ser allvarlig ut - vill värva - AllsvenskanGais kan värva en ersättare till Kevin Holmén enligt klubb-toppen Magnus Sköldmark. Detta då Holméns skada tycks allvarlig. - De manuella undersökningarna vi har gjort ser inte bra ut, säger Sköldmark till TV4.

Skadekaos i Gais inför mötet med Malmö
Gais dras med ett stort skadeproblem inför matchen mot Malmö FF. Flera viktiga spelare är borta och laget verkar medtaget av skadorna. Malmö FF, trots att de inte är helt samspelta, kunde utnyttja situationen och vinna.

