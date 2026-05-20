Gais vinner mot Hammarby med 2–0

Gais vann med 2–0 mot Hammarby och ordnade stort jubel i Uppsala. Sirius är fortfarande ledande i tabellen.

Gais vann mot Hammarby med 2–0 och ordnade stort jubel i Uppsala . Ett hårt motstånd från Hammarby tog inte in något i tabellen på ledande Uppsala laget Sirius som är fem poäng före med en match mindre spelad.

I mitten av den första halvleken spräckte Gais välförtjänt nollan mot Hammarby som spelade tredje matchen på en vecka. Gais pressade högt och Ibrahima Fofana spelade alldeles för löst tillbaka mot målvakten Warner Hahn. Rasmus Niklasson Petrovic tackade och tog emot och hade lite flyt när han snubblade med sig bollen och satte 1–0. Hammarby kändes som ett slaget lag när Hampus Skoglund visades ut efter sitt andra gula kort med 20 minuter kvar.

Han gick upp i en duell med just Niklasson Petrovic som fick väldigt ont och låg kvar för behandling. En stund senare stängde Gais matchen när Samuel Salter högg på en retur efter Róbert Frosti Thorkelssons skott och satte 2–0. Och delar av Gamla Ullevi flammade upp i ett bengalfirande.

