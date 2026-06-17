Gammal tobaksfabrik i Malmö omvandlad till avancerad drönarträningsanläggning

En gammal tobaksfabrik i Malmö har omvandlats till en avancerad träningsanläggning för drönare. Försvarsministern invigde anläggningen och testade själv en drönare. Detaljer om anläggningens utrustning, inklusive en simulerad stadsmiljö med lägenheter, tas fram. Ministren och företagsledaren underströk vikten av anpassning till obemannade system och utveckling av både drönare och motmedel.

En gammal tobaksfabrik i Malmö s hamn har förvandlats till en modern övningsanläggning för avancerade drönare . Försvar sminister Pål Jonson invigde anläggningen onsdag och blev en av de första att testflyga.

Byggnaden, som en gång var en cigarettfabrik, bär fortfarande spår efter sin tid som industriområde med gamla skyltar och telefonlistor. Nu fylls dock hallarna av surrande drönare som testas av aktörer från försvar, polis och räddningstjänst. Anläggningen drivs av bolaget Sweden Dynamics och inkluderar inte bara en stor övningshall utan också en realismfull stadsmiljö med fyra specialinretta lägenheter. Minister Jonson och företagets vd Sebastian Merlöv klippte bandet vid invigningen.

Jonson underströk vikten av att anpassa försvarsmakten och industrin till den ökande användningen av obemannade system. Han betonade också behovet av både utveckling av drönare och motmedel mot dem, efter att polisen i föregående vecka fått i uppdrag att undersöka sin förmåga att hantera drönare





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