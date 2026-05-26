Gangman convicted of inciting explosion, acquitted of causing boy's death

A gang member has been convicted of inciting an explosion but acquitted of causing a boy's death. The boy was tasked with detonating a bomb in Stockholm's southern suburb of Ostberga by a 23-year-old man in a Huddinge criminal network. The contact was made through a friend of the 15-year-old. Another friend encouraged him to carry out the task. The man was sentenced to ten years and ten months in prison. Both 15-year-olds were sentenced to closed youth care for a year. The instigator was also convicted of sexual assault. The 23-year-old and one of the boys were also charged with causing the boy's death, but acquitted of that charge. According to the Södertörn District Court, the boy voluntarily handled the bomb and thus exposed himself to a risk. The fact that he knowingly exposed himself to danger means that the instigator and the 15-year-old are not responsible for his death. The prosecutor Lukas Tigerstrand believed that the boy had a worse ability to assess risks and consequences, which is why he filed charges. The explosion occurred at 21:00 on August 22, 2021, in Ostberga, Stockholm. The boy was found dead at the scene. The exact circumstances of his death are unclear, but it is believed that he panicked when he saw that someone had discovered him while placing the bomb. In his testimony, the witness described how the boy ran away from the scene and heard a loud explosion just as he rounded a corner. According to the investigation, the boy had lit the bomb and held it when it exploded. He died immediately.

Nu döms en gängman för att ha anstiftat sprängningen – men frias från att ha vållat pojkens död. Pojken fick uppdraget att detonera en sprängladdning i Östberga i södra Stockholm av en nu 23-årig man, högt uppsatt i ett kriminellt nätverk i Huddinge .

Kontakten förmedlades genom en jämnårig kompis till 15-åringen. En annan jämnårig kille ska ha uppmuntrat honom att utföra uppdraget. Mannen får fängelse i tio år och tio månader. Båda 15-åringarna döms till sluten ungdomsvård i ett år.

Anstiftaren döms även för övergrepp i rättssak. 23-åringen och en av pojkarna var även åtalade för att ha vållat 15-åringens död, men frias på den punkten. Enligt Södertörns tingsrätt så visar utredningen att pojken frivilligt hanterat bomben och därmed utsatt sig för en risk. Trots sin unga ålder har han haft möjlighet att överblicka risken.

Den omständigheten att han medvetet har utsatt sig själv för fara innebär att anstiftaren och 15-åringen inte är ansvariga för hans död, säger chefsrådman Maria Hallqvist i en kommentar. Åklagare Lukas Tigerstrand ansåg att det kunde röra sig om vållande till annans död, särskilt eftersom pojken var så ung. Det var vid 21-tiden den 22 augusti förra året som en kraftig explosion ägde rum Östberga i södra Stockholm. Efteråt hittades 15-åringen död vid platsen.

Exakt vad som hände är oklart, men ett troligt scenario är att han fick panik då han såg att en man hade upptäckt honom då han skulle placera ut bomben. I förhör beskrev vittnet hur pojken sprang från platsen och precis när han rundade ett hörn hördes en kraftig smäll. Enligt utredningen hade 15-åringen tänt på spränganordningen och höll kvar i den när den detonerade. Han omkom omedelbart.

Det här är ju något som pågår hela tiden i Sverige. Det som är speciellt är att den här pojken avled. Jag tycker det är viktigt att samhället på något sätt reser sig och samlar sig mot det det här, på alla nivåer. Jag tror inte att bara åklagare och poliser kan komma till rätta med det här på egen hand





15-åring död efter hemlagad bomb i Stockholm – misstänkta för grovt vållande till annans dödEn 15-årig pojke har dött efter att ha sprängt sig själv med en hemlagad bomb i södra Stockholm. En 16-årig vän till honom spelade fotboll i Djurgårdens IF tillsammans med honom. Under sommaren fick en av dem kontakt med personer med koppling till ett kriminellt nätverk i Visättra. De erbjudits 5 000 kronor var för att utföra sprängningen. Åklagare Lukas Tigerstrand menar att genom att ha uppdragit och försett honom med sprängladdningen har man också orsakat hans död. Enligt polisens utredning har han kopplingar till ett kriminellt nätverk i Visättra. Även målsägare i en utredningen misstänks ha försökt få honom att inte prata med polisen.

