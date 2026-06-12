Garmin lanacerar tre nya Forerunner-modeller

Garmin expanderar sin Forerunner-serie med tre nya modeller riktade mot löpare: Forerunner 70, Forerunner 170 och Forerunner 170 Music. Läs mer om skillnaderna, funktionerna och priserna.

Garmin har gett ut tre nya modeller i sin populära Forerunner-serie av träningsklockor: Forerunner 70, Forerunner 170 och Forerunner 170 Music. Dessa klockor riktar sig särskilt mot löpare och erbjuder en uppsättning funktioner för att spåra träning, daglig aktivitet och hälsa.

De är så lika att de delar webbsidan i Garmins shop, med prisdifferenser mellan modellerna. Forerunner 70 costs 2900 kronor, Forerunner 170 costs 3450 kronor, och Forerunner 170 Music costs 4050 kronor. De viktigaste skillnaderna är att Forerunner 170 har stöd för betalningar (Garmin Pay) och att Music-versionen även har inbyggt minne för musik. Tekniskt sett saknar Forerunner 70 barometer, gyroskop och kompass, vilket innebär att den inte kan mäta trappor eller höjdskillnader under en löptur.

Den har också färre avancerade funktioner för cykel- och simträning. Urtavlorna är lite olika, men båda visar tre staplar för dagens aktivitet: steg, Body Battery (energinivå) och distans löpt. Klockorna har en OLED-skärm och kan styras både med knappar och via pekgestaltning. De känns robusta, är av plast, och har standardinfästning för armband.

Ytterligare funktionen inkluderar hjärtpulsmätning, sömnspårning, smarta påminnelser omstillestånd, aviseringar från mobilen (med svarsmöjligheter på Android) och vibratorfeedback för Väckning. Batteritiden är cirka en vecka, beroende på GPS-användning. De fungerar som bra ingångsmodeller i Garmins ekosystem för löpare, där möjligheten att blippa betalningar kan vara värdet för de extra 500 kronorna om banken stöds





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