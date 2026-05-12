Garmin lanserar nya löparklockor som ger löpande ett helhetspaket

Recensionerna avslöjar hur Garmin fortsätter att göra det enklare för dig att motionera med två nya löparmarknadsföringskampanjer som lämnar in sex och en halv tum. Det här!

Garmin breddar sitt utbud av löparklockor med två nya modeller som ska göra det enklare för både nya och mer erfarna löpare att komma igång, utvecklas och hålla koll på sin träning.

Den mer grundläggande modellen, Forerunner 70, erbjuder upp till 13 dagars batteritid i smartwatch-läge, dagliga träningsförslag, nya löp-/gångpass, stöd för löpkraft och löpdynamik, samt över 80 sportprofiler. Förerunner 170, som riktar sig till löpare som vill ha lite mer, innehåller stöd för Garmin Pay, är tillgänglig även i en Music-version med lagringsmöjligheter för spellistor och poddar, och har en batteritid på upp till 10 dagar i smartwatch-läge. Båda modellerna släpps den 15 maj.

Priset är satt till 2869 kronor för Forerunner 70, 3449 kronor för Forerunner 170, och 4049 kronor för Forerunner 170 Music





