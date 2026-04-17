Gatumusikern som blev folkkär – nu kämpar Doug Seegers mot cancer

Doug Seegers, känd från TV-programmet Jills veranda och sin succéartade sommarturné, har diagnostiserats med lymfkörtelcancer. Han befinner sig på sjukhus i USA och uttrycker sin tillit till Gud och sitt stöd från familj och vänner under den svåra tiden. Han reflekterar även över sin resa från hemlös gatumusikant till en etablerad artist.

En gång var han hemlös och till största delen okänd, men efter att ha rönt enorm framgång i TV-programmet Jills veranda, genomförde han en utsåld sommarturné i Sverige. Nu har Doug Seegers drabbats av lymfkörtelcancer .

I ett mejl till Aftonbladet skriver han: Just nu känner jag att jag lägger all min tillit till Gud för att få bli frisk från den här sjukdomen. Han berättar vidare att han egentligen hade planerat att återvända till Sverige vid den här tiden, för att vara tillsammans med sin fru. Under sommaren skulle han även ha uppträtt tillsammans med Jill Johnson, men tyvärr har allt fått ställas in på grund av hans sjukdom.

Med stöd från min fru och våra nära vänner, känner jag mig hoppfull om att ta mig igenom den här tuffa tiden på Sarah Cannon Cancer Center. De kommer att skriva ut mig efter min elva dagar långa vistelse med fantastisk diagnostisk behandling, förklarar Seegers.

Han reflekterar över den senaste tiden och berättar att han tidigare i år tvingades återvända till USA för att arbeta som snickare under en period. Stressen och sorgen över att pendla mellan Sverige och Nashville tog hårt på min hälsa, och min energi var redan på bristningsgränsen när jag kom hit i januari, beskriver han. Efter flera vårdbesök genomgick han en grundlig undersökning, placerades direkt i en ambulans och kördes till sjukhuset där han nu vårdas.

Han uttrycker sin tacksamhet för allas tankar och böner under denna svåra tid. Jag har alltid haft en stark resa med min inspirerande musikkarriär, och för att jag ska få möjligheten att ge tillbaka är det lätt för mig att inse att min största välsignelse just nu är att hitta tillbaka till den väg som Gud satte mig på för 12 år sedan – när jag mötte Jill Johnson på gatorna i Nashville som hemlös gatumusikant, skriver Doug Seegers och understryker vikten av ödet och sin starka tro





