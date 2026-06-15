Gavin Newsom anklagar Trump för att ha satt honom på lista över måltavlor och utförda utredningar mot honom och hans fru

Kaliforniens guvernör Gavin Newsom påstår att Donald Trump har beordrat justitiedepartementet att utreda både honom och hans hustru, och att utredningen till och med har nått till deras hem. Newsom ser detta som ett politiskt motiv på grund av hans möjliga presidentkandidatur och konsekventa kritik av Trump. Utredningen beskrivs som en fisketransaktion utan specifikt brott, och Newsom kräver att Trump istället fokuserar på korruption inom Vita huset.

Jerome Powell, James Comey, Letitia James, Adam Schiff, Tim Walz och E. Jean Carroll - en jury har funnit Donald Trump skyldig för sexuellt övergrepp.

I dag hamnade min fru och jag på Donald Trumps lista över måltavlor. Han har beordrat sitt justitiedepartement att utreda oss, skriver Kaliforniens guvernör Gavin Newsom. Efter att ha uppmanat till att gripa mig förra året gav han order till justitiedepartementet om att utreda mig, säger han. Den här veckan fick jag veta att utredningen nått ända in i mitt eget hem.

För att komma åt mig jagar han även min fru Jen. Enligt Newsom är det inte något specifikt brott som utreds - justitiedepartementet utreder honom i stället för att försöka hitta ett brott. De går igenom åratal av slumpmässigt utvalda dokument. Donald Trump har valt fel mål.

Vi har ingenting att dölja. Han är inte ute efter mig på grund av elaka tweets, utan för att jag överväger att ställa upp i presidentvalet. Han avskyr att jag konsekvent kritiserar honom för alla hans lögner. Han är helt enkelt den mest korrupta presidenten i USA:s historia, säger Newsom vidare.

Om de verkligen vill hitta korruption behöver de inte leta längre än 1600 Pennsylvania Avenue (Vita huset). Donald Trump säljer ut presidentämbetet. Det pågår flera federala utredningar med kopplingar till guvernören, bland annat en som gäller hans hustrus finanser. Jennifer Siebel Newsom är dokumentärfilmare och grundare av en ideell organisation som arbetar för jämställdhet mellan könen





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