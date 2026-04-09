Gävle Energi startar fjärrkylaprojekt vid Norra Strandgatan

Gävle Energi inleder ett fjärrkylaprojekt vid Norra Strandgatan för att ansluta Länsstyrelsen till fjärrkylanätet. Projektet kommer att påverka trafiken och genomförs i etapper för att minimera störningar.

Gävle Energi inleder ett fjärrkyla projekt vid Norra Strandgatan med start nästa vecka. Målet är att ansluta Länsstyrelsen till Gävle Energi s befintliga fjärrkyla nät, vilket kommer att möjliggöra energieffektiv och klimatvänlig kylning av myndighetens lokaler. Projektet innebär en betydande investering i stadens infrastruktur och markerar ett steg mot en mer hållbar energiförsörjning.

Arbetet kommer att genomföras i etapper för att minimera störningarna för boende, näringsidkare och trafikanter i området. Fjärrkyla är en teknik där kyla produceras centralt och distribueras via rörledningar till olika fastigheter, vilket minskar energiförbrukningen jämfört med traditionella kylsystem. Denna teknik bidrar dessutom till att minska utsläppen av växthusgaser, vilket gynnar både miljön och stadens invånare.\Projektet kommer att påverka trafiken i området kring Norra Strandgatan, en gata med en daglig trafikmängd på cirka 5 000 fordon. För att säkerställa säkerheten för både arbetare, boende och förbipasserande kommer delar av gatorna att stängas av helt för motortrafik. Arbetet kommer att ske etappvis, vilket innebär att avstängningarna kommer att ske i olika faser och på olika sträckor. Trots avstängningarna kommer boende, verksamheter och varutransporter att ha möjlighet att nå sina fastigheter under hela byggtiden, även om framkomligheten periodvis kan vara begränsad. Genomfartstrafik kommer att ledas om till andra gator för att minska trycket på arbetsområdet och underlätta arbetets framdrift. Projektledaren från Gävle Energi, Magnus Hillström, betonar i ett pressmeddelande att företaget är medvetet om Norra Strandgatans betydelse som trafikled och att man därför arbetar etappvis för att minimera störningarna så mycket som möjligt. Denna approach syftar till att säkerställa att vardagen för stadens invånare och besökare påverkas så lite som möjligt.\Arbetet kommer att genomföras i tre huvudsakliga etapper. Den första etappen kommer att fokusera på Norra Skeppargatan, där det kommer att ske schaktningsarbeten, rörläggning och återfyllning. Därefter fortsätter arbetet längs Norra Strandgatan med samma moment. Den sista etappen, som markerar slutförandet av projektet, kommer att äga rum på andra sidan Gammelbron, längs Slottsträdgårdsgatan fram till Länsstyrelsen. Denna sekvens är noggrant planerad för att optimera arbetsflödet och minimera de totala störningarna. Projektet förväntas inte bara förbättra energieffektiviteten och minska klimatpåverkan, utan också bidra till att skapa en mer hållbar och attraktiv stadsmiljö. Gävle Energi är engagerat i att informera allmänheten om projektets framsteg genom löpande uppdateringar och pressmeddelanden, så att alla kan hålla sig informerade om de förändringar som sker i staden





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Krogkoll i Gävle: Kritik, nyöppningar och framtidsspaningarEn sammanfattning av de senaste nyheterna om restaurangscenen i Gävle. Inkluderar kritik mot hygien, nya satsningar, konkurser, framtidsspaningar och aktuella evenemang.

Read more »

Ludvig Åbergs ändringar: ”Varit lite strul”Ludvig Åberg ökar takten inför Masters – genom att bromsa. För att optimera chanserna inför årets första major ser teamet till att svenska stjärnan inte sliter ut sig för tidigt. – Det är mycket energi som går åt, säger tränaren Hans Larsson.

Read more »

Så kan Gävle skapa en magisk fotbollssommarGävle borde göra som Göteborg och ge krogarna möjlighet till förlängda alkoholtillstånd.

Read more »

Med kroppkakor mot HormuzsundetTrots vapenvilan kan Hormuzsundet bli nästa flaskhals. Då riskerar globala leveranskedjor att bryta ihop och inflationen ta ny fart. Effekterna kan bli större än många tror. Energi är inte vilken vara som helst, skriver Martin Enlund i en krönika.

Read more »

Fängelsestraff för stöldturné – så stal männen pengar från äldreTvå män döms till fängelse efter att ha stulit bland annat plånböcker och bankkort från äldre personer i butiker runt om i landet. Stölderna har skett i Sala, Gävle, Härnösand, Uppsala, Kalix, Vännäs, Kramfors och Säter.

Read more »

Börsen nedåt i Europa – energi lyfterEuropabörserna backar, OMXS30 ned. Energiindustrin går starkt medan tekniksektorn faller. Flera bolag påverkas av nyheter, inklusive Evolution, Autoliv och Africa Resources.

Read more »