Gävle klättrar 14 placeringar i företagsklimatsranking - men ligger fortfarande i botten

Gävle kommun har klättrat 14 placeringar i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet, men ligger kvar på plats 268 av 290. Kommunalrådet ser positivt på utvecklingen medan kritiska röster efterfrågar mer djupgående granskning.

Gävle kommun hamnar på plats 268 av 290 kommuner i Svenskt Näringsliv s årliga ranking av företagsklimat et. Det är en bottenplacering som vittnar om ett fortsatt svagt näringslivsklimat i kommunen.

Samtidigt visar rankingen en ljusning: Gävle klättrar 14 placeringar jämfört med föregående år, vilket innebär den största förbättringen på flera år. Den blandade bilden har väckt reaktioner, inte minst från lokala företagare som efterfrågar mer kritiska granskningar av kommunens arbete. Enligt Svenskt Näringslivs undersökning får företagen själva bedöma kommunernas förmåga att skapa ett attraktivt företagsklimat. Faktorer som bland annat tillgång till kompetens, infrastruktur och kommunal service vägs in.

I Gävle har missnöjet varit tydligt under flera år, men årets klättring kan tolkas som att vissa åtgärder börjar ge effekt. Kommunalrådet har uttryckt försiktig optimism och pekat på pågående satsningar, medan regionchefen för Svenskt Näringsliv påpekar att det fortfarande finns stora utmaningar kvar. Kritik har dock riktats mot hur medierna rapporterar om rankingen. En insändare i Gefle Dagblad ifrågasätter varför tidningen inte väljer att fokusera på den låga placeringen i stället för klättringen.

Tidningens redaktion svarar att nyhetsvärdet ligger i förändringen från föregående år, och att en djupare analys finns i den fullständiga artikeln. Oavsett perspektiv står det klart att Gävle fortfarande har en lång väg att gå för att nå en position i toppskiktet av svenska kommuner med ett gott företagsklimat. För att stärka näringslivet krävs långsiktiga insatser inom bland annat utbildning, infrastruktur och byråkrati. Flera företagare efterlyser snabbare handläggningstider och mer förutsägbarhet från kommunens sida.

Samtidigt visar andra kommuner i samma storleksklass att förbättring är möjlig, vilket ger hopp om att Gävle kan fortsätta sin positiva trend. De kommande åren blir avgörande för om klättringen är början på en varaktig förbättring eller bara en tillfällig uppgång





GDnyheter / 🏆 43. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gävle Företagsklimat Svenskt Näringsliv Ranking Näringsliv

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DEBATT: M: Färre jobb utan växande näringslivSvenskt näringslivs rankning av det lokala företagsklimatet för 2026 blev en kalldusch för Östersunds kommun. Nu bland…

Read more »

Barn påkört av bil i Gävle - ingen allvarlig skadaEtt barn i 10-årsåldern sprang ut i vägen och blev påkört av en bil som enligt polisen höll låg fart. Barnet fördes till sjukhus för kontroll men hade inga synliga skador. Händelsen utreds som trafikolycka utan brottsmisstankar.

Read more »

Kommer fler att resa kollektivt nu när priset halveras?Vi frågade Johan Wadman, vd på Svenskt Kollektivtrafik.

Read more »

Väderveckan: Regnskurar, moln och blygsam värmeSMHI: Klassiskt svenskt sommarväder med snabba växlingar.

Read more »