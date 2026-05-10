Gävle kommun bör öppna upp för politisk debatt i kommunala lokaler

En analys av debatten kring uthyrningsregler i Gävle och behovet av att tillåta politiska arrangemang för att stärka demokratin.

Debatten om uthyrningen av kommunala lokaler i Gävle har nyligen aktualiserats genom ett planerat boksamtal som väckt frågor om var gränsen går mellan kulturella arrangemang och partipolitisk verksamhet.

Den 25 maj planeras ett samtal i Musikhuset kring boken 'Hej då Tidö', utgiven av Verbal Förlag 2026. Verket är författat av Peter Gustavsson, en erfaren journalist och ledarskribent vid Dala-Demokraten, tillsammans med Mats Wingborg, som tidigare verkat som ledarskribent på Dagens Arena. Boken utgör en kritisk analys av de senaste fyra åren av svensk politik under Tidösamarbetet, och det är uppenbart att syftet med boksamtalet är att bedriva opinionsbildning och kritiskt granska den nuvarande högerregeringens politik.

Att ett sådant samtal äger rum är i grunden en naturlig del av det demokratiska samtalet, där olika perspektiv får ta plats och utmanas i det offentliga rummet. Konflikten uppstod när det kom fram att det finns specifika klausuler i kommunens avtal med Skottes Musikteater, som ansvarar för lokalerna. Dessa kontrakt innehåller bestämmelser om att lokalerna inte får hyras ut till partipolitisk verksamhet eller arrangemang anordnade av religiösa samfund.

Thomas Norrman, Sverigedemokraternas ledamot i kultur- och fritidsnämnden, lyfte fram boksamtalet som ett exempel på problematiken när nämnden diskuterade ekonomiskt stöd till musikteatern. Medan vissa, däribland Lars-Erik Oxbacke från Socialdemokraterna, har försökt beskriva händelsen som ett enkelt författarsamtal med en partipolitiskt obunden journalist, är verkligheten mer komplex. Arrangörerna bakom eventet inkluderar lokala organisationer för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, samt LO i Dalarna och Gävleborg och ABF Mitt.

Det är därför svårt att hävda att detta inte är en politisk aktivitet; det är snarare ett arrangerat möte för att kritisera en specifik politisk inriktning, organiserat av aktörer som står i direkt anslutning till partipolitiken. Detta belyser en problematisk aspekt av hur Gävle kommun hanterar sina uthyrningsregler. När politisk opinionsbildning enkelt kan maskeras som ett boksamtal eller ett seminarium blir de nuvarande klausulerna i praktiken verkningslösa eller, i värsta fall, ett verktyg för godtycklig censur.

För att värna demokratin bör det finnas ett högt tak för diskussioner, oavsett om de sker i regi av ett politiskt parti, ett ungdomsförbund eller en helt obunden organisation. Att sätta administrativa hinder i vägen för debatter och möten tjänar ingen som vill främja ett öppet samhälle. Det är av yttersta vikt att kommunala lokaler fungerar som arenor för utbyte av idéer, snarare än att vara låsta av rigida avtalsvillkor som försöker exkludera politiken från det offentliga rummet.

Som en lösning på detta har Thomas Norrman föreslagit att kommunen istället bör lätta på reglerna för att göra det enklare, inte svårare, för partier och organisationer att hyra lokaler. Genom att vara mer villig att släppa till politiska aktörer undviker man de gråzoner där man tvingas avgöra om ett samtal är 'kulturellt' eller 'politiskt'. Det enda rimliga förbehållet bör vara att förhindra spridningen av antidemokratiska, rasistiska eller misogyna budskap.

Utöver detta bör Gävle kommun sträva efter att vara en möjliggörare för demokratiska processer. Genom att reformera uthyrningsreglerna kan kommunen säkerställa att alla röster får höras och att det politiska samtalet kan fortgå obehindrat, vilket i slutändan stärker hela lokalsamhällets demokratiska motståndskraft och engagemang





GDnyheter / 🏆 43. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gävle Demokrati Yttrandefrihet Kommunpolitik Tidöavtalet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Elstöd till hushåll betalas ut i juni, tågstopp i södra Sverige och hantavirusfall i SpanienRiksdagen meddelar att elstöd till hushåll kommer att betalas ut i juni, med flertalet utbetalningar före midsommaren. Tågtrafiken mellan Malmö och Göteborg samt Sandviken och Gävle är stoppad på grund av tekniska problem. Spanska myndigheter undersöker ett misstänkt fall av hantavirus i Alicante efter att en kvinna rest med samma flygplan som en tidigare smittad passagerare. Norovirus från noriark var orsaken till massutbrott i Lerums sushirestauranger.

Read more »

Ett levande Agnes kulturhus för både stillhet och aktivitetSvar till insändaren Har Gävle tappat sitt stadsbibliotek?

Read more »

Sänkt skatt i Gävle? Kolla siffrorna förstKommentar till debattartikeln ”Det är viktigt att sänka skatten för Gävleborna” av Pekka Seitola och Lars Beckman.

Read more »

Ali Rahimi, Gävles fjärde fristadskonstnär, delar med sig av sin upplevelseDen afghanska konstnären, Ali Rahimi, har varit fristadskonstnär i Gävle i sex månader. Livet som flykting har inte varit helt enkel, men tack vare livet i ett friare Sverige kan man se mer färg i hans konst idag. Ali Rahimi är Gävles fjärde fristadskonstnär, det innebär att han under två år får tillfälligt skydd i Sverige, för att kunna fortsätta sitt konstnärskap i trygghet. Tidigare levde han som flykting i Iran.

Read more »