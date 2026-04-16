Gävle kommun kritiseras hårt för sitt stelbenta och krångliga tillvägagångssätt gällande förlängda öppettider under fotbolls-VM, medan andra kommuner agerar mer flexibelt och anpassar sig till folkliv och näringslivets behov. Beslutet att endast tillåta förlängd öppettid till klockan 05 för en match som börjar klockan 04, samt krav på förbokning och matintag för samtliga gäster, möts av stark kritik för att kväva spontanitet och feststämning.

I en tid då fotbolls-VM väntas locka folkliv och skapa en unik feststämning, framstår Gävle kommun som en bromskloss. Medan en rad andra kommuner i landet beslutat sig för att bevilja obegränsade öppettider för att möta besökarnas och näringslivets önskemål, väljer Gävle en väg präglad av byråkrati skt krångel och märkliga begränsningar. Frågan väcks om detta är en slump eller ett medvetet mönster, där en ovilja att anpassa sig till samtiden och medborgarnas förväntningar verkar råda.

Kritikerna menar att det nuvarande tillvägagångssättet inte bara är onödigt komplicerat utan också direkt motverkar den positiva stämning som ett sådant evenemang borde generera. Det mest uppseendeväckande beslutet rör förlängda öppettider under specifika matcher. Kommunen har valt att bevilja förlängd öppettid endast till klockan 05. Detta innebär, med tanke på att en av de mest efterlängtade matcherna börjar klockan 04, att endast halva matchen skulle kunna avnjutas på en kroggästs premisser. Frågan som ställs är retorisk: hur många tror kommunen egentligen skulle lockas att besöka krogen under dessa omständigheter? Dessutom skärps reglerna ytterligare genom kravet att ansöka om förlängda öppettider för varje enskilt tillfälle då detta önskas, och inte nog med det, samtliga gäster måste förboka bord och inta mat för att få tillträde. Detta skapar ett system som verkar vara utformat för att försvåra snarare än underlätta, och där spontanitetens glädje helt och hållet kvävs. Denna inställning, där man tycks göra allt för att komplicera och begränsa, leder ofrånkomligen till frågor om intentionen bakom besluten. Verkar det som att varken politiker eller tjänstemän har ett genuint intresse av att skapa en feststämning för sina medborgare och besökare? Eller ligger det snarare i deras intresse att utöva en form av maktutövning, att vara den som bestämmer och sätter upp hinder? Kritiken handlar inte bara om dålig planering, utan om vad som kan uppfattas som ett maktmissbruk där regelverk används för att begränsa snarare än att möjliggöra. Det är ingen slump att näringslivets bedömningar av företagsklimatet i Gävle konsekvent når bottenresultat år efter år. Denna typ av inflexibilitet och ovilja att möta samhällets behov skapar en negativ spiral som påverkar hela kommunens utveckling. Det är hög tid att släppa prestigen, tillämpa sunt förnuft och visa en vilja att gå medborgarna och krogarna till mötes. Det är dags att ta sig samman och inse att en mer tillåtande och flexibel inställning gynnar alla parter och bidrar till ett levande och attraktivt samhälle, särskilt under stora nationella evenemang som ett fotbolls-VM





GDnyheter / 🏆 43. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gävle Fotbolls-VM Öppettider Byråkrati Nöjesliv

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »