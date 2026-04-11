Gävle-maxxing: Ekenbergs krönika om att omfamna livet i sin helhet

Han konstaterar att vissa former av -maxxing, såsom ”looksmaxxing”, inte är aktuella för honom. Istället intresserar han sig för begreppet ”friction-maxxing”, inspirerat av skribenten Kathryn Jezer-Morton, som förespråkar att göra livet mer utmanande för att öka närvaron, till skillnad från att bara glida med i den minsta motståndets lag. Ekenberg funderar över om han omedvetet har ”skavmaxxat” genom att undvika de tekniska hjälpmedel som gör livet alltför lätt. Han jämför detta med Londons borgmästare Sadiq Khans uttalande, ”Londonmaxxing since 2016”, ett försök att förstärka stadens attraktionskraft. Ekenberg ser potential i att applicera samma tankesätt på sin egen situation, och väljer att kalla det ”Gävle-maxxing”. Detta innebär att han omfamnar och maximerar upplevelserna i sin hemstad Gävle, trots att vissa av dessa upplevelser, som böckling på torget eller slutspelsmatcher med Brynäs IF, kanske inte är lika frekventa som förr. Han betonar vikten av att omfamna både de glamorösa och de mindre glamorösa aspekterna av livet, och att inte enbart fokusera på det som är uppenbart attraktivt. \Ekenberg beskriver en dag av Gävle-maxxing som en blandning av traditionella och moderna inslag: att köpa böckling, springa i Boulognerskogen, se en Brynäs-match, vandra längs Kustleden och fika på Böna Café. Men han inkluderar även mer vardagliga och kanske mindre idealiska element, som att cykla till jobbet i pappersmassafabrikens lukt, äta en bearnaisesås-indränkt lunch eller läsa GD:s liverapport om Brynäs IF. Ekenberg reflekterar över skillnaden mellan den idealiserade bilden av livet och den mer komplexa verkligheten, och hur -maxxing kan användas för att omfamna båda. Han understryker att Gävle-maxxing inte bara handlar om att maximera de positiva upplevelserna, utan också om att acceptera och uppskatta de mer utmanande eller mindre glamorösa aspekterna av livet i Gävle. Han ser detta som ett sätt att bejaka och värdesätta sitt liv, även om det inte alltid är perfekt. Krönikan avslutas med Ekenbergs personliga lista, en hyllning till olika kulturyttringar och prestationer som inspirerar honom. \Ekenbergs lista inkluderar flera intressanta punkter. Först och främst uppmärksammas Eva Melander, stjärnan från Gävle, vars medverkan i Netflix-filmatiseringen av ”Je m’appelle Agneta” förtjänar en plats. Ekenberg lyfter fram betydelsen av att hedra lokala talanger och deras framgångar. Därefter uppmärksammar han Sandviken-poeten Carolina Thorell, som nyligen gett ut en ny diktsamling. Ekenberg frågar sig om vi verkligen förstår vilken plats Thorell har i den svenska poesivärlden. Slutligen inkluderar han SVT Plays uppsättning av ”Hamlet på Elverket”. Han konstaterar att föreställningen kanske inte levde upp till förväntningarna, men att den ändå förtjänar en plats på listan tack vare möjligheten att se den via SVT, vilket gör den tillgänglig för en bredare publik. Ekenberg betonar vikten av att tillgodose kulturen och tillgängliggöra den för alla





