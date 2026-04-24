Ge försöksdjur ett liv efter labbet

Debattartikel om behovet av att omplacera fler försöksdjur i Sverige, trots att en stor majoritet av befolkningen stödjer det. Kaninhonan Jill är ett exempel på ett lyckat fall av omplacering.

I dag är det Försöksdjur ens dag, en dag för att uppmärksamma de djur som ofta förblir osynliga i samhällsdebatten. Trots att en stor majoritet av svenskarna (68 procent enligt Novus, mars 2026) önskar att friska försöksdjur ska omplaceras istället för att avlivas, sker detta i mycket liten utsträckning i Sverige.

Årligen används runt en kvarts miljon djur i svenska försök, varav många inte ens används direkt i forskning utan som avelsdjur eller för jämförelser. Globalt sett är siffran närmare 200 miljoner. Medan länder som Nederländerna, USA, Frankrike, Finland, Schweiz, Nya Zeeland och Storbritannien aktivt arbetar med att omplacera försöksdjur, är Sverige eftersatt. I Utrecht, Nederländerna, har över 2 300 djur redan fått nya hem genom en dedikerad tjänst.

EU-direktivet uppmanar till omplacering när det är möjligt och förenligt med djurens välbefinnande. Organisationen Animalkind har nu tagit ett första steg genom att omplacera kaninhonan Jill, född i oktober 2025, som kommer från ett svenskt universitets djurförsöksverksamhet. Jill trivs i sitt nya hem, äter med god aptit och har en förkärlek för sallad, men hon saknar fortfarande sällskap. Detta exempel belyser potentialen för att ge fler försöksdjur ett värdigt liv efter sin tid i laboratoriemiljö.

Det är viktigt att komma ihåg att oavsett synen på djurförsök – om de anses nödvändiga eller inte – bör onödigt lidande och avlivning undvikas. Med adekvata förberedelser kan lämpliga djur pensioneras hos privatpersoner, vilket ger dem möjlighet att leva ett fullt liv istället för att avlivas i förtid. Denna fråga engagerar inte bara allmänheten utan även personalen inom forskningsinstitutionerna, vilket kan leda till ökad respekt för djurlivet.

Det finns en tydlig brist på samarbete mellan organisationer och forskningsinstitut i Sverige när det gäller omplacering av försöksdjur. Varför kan inte fler djur få chansen att uppleva ett liv utanför laboratoriet? Varför avlivas de i stort sett alla, trots det starka folkliga stödet för omplacering? Det är dags för Forskarsverige att lyssna på folkviljan och aktivt arbeta för att utöka omplaceringen av försöksdjur, när det är möjligt.

Detta skulle inte bara gynna djuren utan också personalen och samhället i stort. Omplaceringar kan bidra till en mer etisk och ansvarsfull djurhållning inom forskningen och öka respekten för allt liv. Att ge dessa djur en andra chans är en investering i en mer human framtid. Det är en fråga om att visa medmänsklighet och att ta ansvar för de djur som har bidragit till vetenskapliga framsteg





