Geena Davis önskar uppföljare till The Long Kiss Goodnight

Geena Davis har under ett filmfestivaltal uttryckt önskemål om en uppföljare till The Long Kiss Goodnight och berättat att slutet ändrades för att möjliggöra en fortsättning. Hon och Samuel L. Jackson är fortfarande intresserade av att återuppta sina roller.

Geena Davis , känd för sin roll i filmen The Long Kiss Goodnight , har uttryckt önskan om en uppföljare . Hon och Samuel L. Jackson , som också spelade i originalfilmen, har länge önskat att återvända till dessa roller.

Under en scen på Bentonville Film Festival avslöjade Davis att hennes karaktär ursprungligen var tänkt att dö i filmen, menändringen gjordes för att lämna dörren öppen för en fortsättning. Även om inget har hänt ännu är både hon och Jackson beredda och inte för gamla för att göra en uppföljare. Samtidigt pågår arbetet med ett nytt projekt, The Kellys, där bland andra Arnold Schwarzenegger, Liam Hemsworth, Kelsey Asbille och Abby Elliott kommer att medverka





moviezine / 🏆 9. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Geena Davis The Long Kiss Goodnight Samuel L. Jackson Uppföljare Bentonville Film Festival

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bolsonaros son får fängelse | Senaste nytt på SvDBrasiliens högsta domstol har på tisdagen dömt Eduardo Bolsonaro, son till expresidenten Jair Bolsonaro, till över fyra års fängelse för att ha uppmanat USA till att införa sanktioner mot Brasilien.

Read more »

Åklagare väcker talan efter dödsolycka hos LKABÅklagare har väckt talan om arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död. Detta i anslutning till arbetsplatsolyckan vid LKAB:s gruva i Kiruna.

Read more »

MFF-målet mot Falkenberg – större än VM för SvanbergMålgesten till dottern • Svaret till Pontus Janssons utspel • AC:s tröja.

Read more »

Cavotec utser ny finanschefCavotec, som säljer utrustning till hamnar, utser Christoffer Robertsson till ny finanschef.

Read more »

Rex Heuermann dömd för Gilgo Beach-mord - erkände att ha strukit åtta kvinnor till dödsEfter över ett decennium av oklarheter är Rex Heuermann dömd för en serie brutala mord längs Gilgo Beach på Long Island. Han erkände att ha mördat åtta kvinnor, varav många var prostituerade, och planerade morden i förväg. Under rättegången beskrev släktingar till offren de grusomdheter som hade skett. Heuermann visade inte ånger då han dömdes.

Read more »