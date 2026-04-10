Genombrott i dubbelmordsfallet i Härnösand: Man gripen misstänkt för mord på Tor och Gerd efter 20 år

Efter mer än 20 år har polisen gripit en man misstänkt för dubbelmordet på Tor och Gerd i Härnösand 2005. En utredning leds nu för att utreda fallet vidare. Tors dotter uttrycker lättnad och hoppas på ett avslut.

År 2005 fann man Tor, 70 år, och Gerd, 67 år, mördade på en gård utanför Härnösand . Nu, över 20 år senare, har en man gripits misstänkt för det fruktansvärda dubbelmordet. Denna oväntade vändning i fallet har väckt en mängd känslor hos de anhöriga, särskilt hos Tors dotter Barbro Öberg. Hon, som var den som först upptäckte den tragiska scenen, hade länge mist hoppet om att få svar på vem som låg bakom mordet.

Nu, med gripandet av en misstänkt, kan en lång och smärtsam period av ovisshet äntligen nå ett slut. För Barbro, och förmodligen för många andra anhöriga, innebär detta en möjlighet till läkning och ett slutgiltigt avslut på den svåra period som präglat deras liv. Polisen har tack vare den moderna dna-teknologin och släktforskning kunnat göra ett genombrott i utredningen av det gamla fallet. Detta visar på vikten av att inte ge upp hoppet om att lösa ouppklarade brott, även om det tar lång tid och kräver innovativa metoder. Utredningen kommer nu att fokusera på att samla bevis och fastställa den misstänktes eventuella koppling till brottet. Barbro beskriver känslorna kring beskedet som en blandning av chock, lättnad och en längtan efter klarhet. Under alla dessa år har hon ständigt burit på frågorna om vem som begick dådet och varför. Nu, med en misstänkt gripen, hoppas hon att få svar på dessa frågor och äntligen kunna gå vidare. Gripandet ger henne möjligheten att bearbeta sorgen och gå vidare med livet, något som länge känts omöjligt. Hon uttrycker en stor önskan om att få ett avslut och kunna lägga det förflutna bakom sig. Det är ett viktigt steg för henne, och för alla andra som påverkats av tragedin. Åren har gått, men minnet av Tor och Gerd lever kvar. Deras anhöriga har genomlidit en fruktansvärd period av sorg och ovisshet, och nu hoppas de att rättvisan ska skipas. Utredningen kommer att bli avgörande för att fastställa den misstänktes skuld och för att ge de anhöriga den sanning de förtjänar. Det är ett exempel på hur ihärdigt polisarbete och framsteg inom kriminaltekniken kan leda till resultat, även efter lång tid. Även om inget kan återställa det som förlorats, kan rättvisan hjälpa de anhöriga att finna frid och gå vidare. Detta är ett viktigt budskap till alla som drabbats av ouppklarade brott: Ge aldrig upp hoppet, för rättvisan kan ibland ta lång tid, men den kan också segra





Man anhållen för 20 år gammalt dubbelmordEn man har anhållits för de drygt 20 år gamla dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand, uppger Åklagarmyndigheten.

Man anhållen för 20 år gammalt dubbelmordEn man har anhållits för det drygt 20 år gamla dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand.

Misstänkt nekar till BrattåsmordenDen man i 45-årsåldern som i går greps misstänkt för dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand 2005 nekar till brott.

Man begärs häktad för dubbelmordet i Brattås | Senaste nytt på SvDEn man i 45-årsåldern begärs häktad för dubbelmordet i Härnösand 2005, meddelar Åklagarmyndigheten.

Dottern till mördade Tor i Brattås: ”Lycklig”Barbro Öberg i Brattås var helt oförberedd när polisen ringde henne sent på onsdagseftermiddagen. Beskedet: En man har anhållits som misstänkt för det ouppklarade mordet på hennes pappa Tor Öberg och hans särbo Gerd Wiklund 2005. – Skämtar du med mig, sa jag, berättar Barbro Öberg.

Genombrott i olöst dubbelmord: Man häktad efter släktforskningEfter år av utredningar har ett olöst dubbelmord från 2005 i Härnösand fått ett genombrott. En 45-årig man har begärts häktad efter att släktforskning och DNA-analys kopplat honom till brottet.

