Geopolitisk oro driver företag till SBAB för högre sparräntor

Ökad geopolitisk osäkerhet får företag att söka trygghet och bättre avkastning på sina besparingar hos SBAB, som erbjuder högre räntor och en smidig digital lösning.

Den globala ekonomin befinner sig i ett läge av betydande osäkerhet, främst på grund av ökade geopolitiska spänningar, särskilt konflikten mellan Iran och USA / Israel . Denna situation har lett till kraftiga prisökningar på olja och bränsle, samt störningar i viktiga leveranskedjor.

Enligt Fredrik Jönsson, chef för Treasury på SBAB, är den centrala frågan om situationen kan stabiliseras eller om den kommer att förvärras, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för regionen och en försämrad global ekonomisk utveckling, inklusive Sverige. SBAB följer utvecklingen noggrant och upplever en ökad efterfrågan från kunder som söker en stabil och pålitlig bankpartner i tider av osäkerhet.

Under de senaste tre åren har SBAB aktivt arbetat med att öka medvetenheten om sina olika sparerbjudanden bland svenska företagare, bostadsrättsföreningar och organisationer. Banken strävar efter att erbjuda en god och trygg avkastning på sparande. Denna satsning har varit framgångsrik, med en ökning av marknadsandelen för företagssparande med över 50 procent sedan januari 2023. En viktig faktor bakom denna tillväxt är den konkurrenskraftiga räntan.

SBAB har sedan 2025 erbjudit i genomsnitt 1,34 procentenheter högre ränta på rörliga sparkonton jämfört med de större bankerna. Fredrik Jönsson betonar bankens transparens i ränteerbjudanden, vilket gör det enkelt för kunderna att förstå villkoren och maximera sin avkastning. Han kritiserar företag som fokuserar enbart på att förhandla om lägre låneräntor, samtidigt som de förbiser potentialen i att optimera räntan på sina besparingar. Att välja SBAB innebär att företag kan behålla den intjäningen istället för att ge den till storbankerna.

SBAB erbjuder ett helt digitalt företagskonto som förenklar hanteringen av sparande med hjälp av BankID. Banken tillhandahåller även automatisk förlängning av bindningstider för sparande, vilket ger företag flexibilitet att binda sina pengar under tre månader och automatiskt förlänga perioden vid utgången. Alternativt kan kunderna själva aktivera eller avaktivera förlängningen under bindningstiden, anpassat efter deras individuella behov. Ett uppskattat inslag i SBABs erbjudande är avsaknaden av krav på tilläggstjänster.

Fredrik Jönsson framhåller att banken kontinuerligt förbättrar och förenklar sina digitala processer för att skapa en smidigare och enklare kundupplevelse. Det är viktigt att notera att alla konton hos SBAB omfattas av den statliga insättningsgarantin, vilket innebär att kundernas sammanlagda behållning upp till 1 150 000 kronor garanteras vid konkurs eller andra kvalificerade händelser. Ytterligare information om insättningsgarantin finns tillgänglig på www.riksgalden.se. Digital kontoansökan är tillgänglig för aktiebolag, kommanditbolag och handelsbolag med svenskt organisationsnummer





