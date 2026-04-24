Geopolitisk oro ökar – SBAB lockar företag med högre sparränta

Ökad geopolitisk osäkerhet påverkar den globala ekonomin. SBAB rapporterar ökad efterfrågan på trygga sparalternativ och har ökat sin marknadsandel för företagssparande med över 50 procent genom att erbjuda förmånliga räntor och en smidig digital upplevelse.

Den globala ekonomin befinner sig i ett läge av betydande osäkerhet, främst på grund av ökade geopolitiska spänningar, särskilt konflikten mellan Iran och USA / Israel . Denna situation har lett till kraftiga prisökningar på olja och bränsle, samt störningar i viktiga leveranskedjor.

Enligt Fredrik Jönsson, chef för Treasury på SBAB, är den centrala frågan om situationen kan stabiliseras eller om den kommer att eskalera, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för regionen och en försämrad global ekonomisk utveckling, inklusive Sverige. SBAB följer utvecklingen noggrant och upplever en ökad efterfrågan från kunder som söker en stabil och pålitlig bankpartner i tider av osäkerhet.

Under de senaste tre åren har SBAB aktivt arbetat med att öka medvetenheten om sina olika sparerbjudanden bland svenska företagare, bostadsrättsföreningar och organisationer. Banken strävar efter att erbjuda en god och trygg avkastning på sparande. Denna satsning har varit framgångsrik, med en ökning av marknadsandelen för företagssparande med över 50 procent sedan januari 2023. En viktig faktor bakom denna tillväxt är den konkurrenskraftiga räntan som SBAB erbjuder.

Sedan 2025 har banken i genomsnitt erbjudit 1,34 procentenheter högre ränta på rörliga sparkonton jämfört med de större bankerna. SBAB betonar tydlighet och transparens i sin ränteinformation, vilket säkerställer att kunderna alltid är fullt informerade om villkoren. Fredrik Jönsson påpekar att många företag fokuserar på att förhandla om låneräntor, men ofta förbiser vikten av att maximera räntan på sina besparingar, vilket han anser vara en bristfällig strategi.

SBAB erbjuder ett helt digitalt företagskonto som gör det enkelt för företag att hantera sitt sparande med hjälp av BankID. Banken tillhandahåller även en funktion för automatisk förlängning, vilket gör det möjligt för företag att binda sitt sparande under en period av tre månader och automatiskt förlänga bindningstiden vid utgången. Företag har också möjlighet att aktivera eller avaktivera automatisk förlängning under bindningstiden, vilket ger flexibilitet anpassad efter deras individuella behov.

Ett uppskattat inslag i SBABs erbjudande är avsaknaden av krav på tilläggstjänster. Banken har kontinuerligt förbättrat och förenklat sina digitala processer för att skapa en smidigare och enklare kundupplevelse. Alla konton omfattas av den statliga insättningsgarantin, vilket innebär att kundernas sammanlagda behållning upp till 1 150 000 kronor garanteras vid konkurs eller andra kvalificerade händelser. Ytterligare information om insättningsgarantin finns tillgänglig på www.riksgalden.se.

Digital kontoansökan är tillgänglig för aktiebolag, kommanditbolag och handelsbolag med svenskt organisationsnummer





