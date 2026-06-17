GEP expanderar i Norden med autonom AI för ekonomi och inköp

GEP, en global aktör inom AI och inköp, har förvärvat OpusCapita och lanserar nu autonom AI som driver hela Source-to-Pay-processer i real-tid. Lösningen syftar till att minska manuella flöden och ge CFO:er bättre kontroll och prognosticering.

Trots år av digitalisering fortsätter manuella arbetsflöden och isolerade system att skapa ineffektivitet i ekonomi- och inköpsfunktioner. För många CFO :er och inköpschefer handlar utmaningen inte längre om att digitalisera enskilda steg, utan om att skapa ett mer intelligent och sammanhängande Source-to-Pay-flöde.

Under 2024 förvärvade den globala AI- och inköpsaktören GEP det nordiska fintechbolaget OpusCapita, med över 40 års erfarenhet av e-fakturering och automatiserade finansiella processer. Nu tar bolaget nästa steg inom agentisk AI och det GEP beskriver som autonom orkestrering, där AI-agenter inte bara automatiserar uppgifter, utan driver och samordnar hela processer självständigt. - Tidigare har människor behövt hålla ihop systemen och fatta besluten mellan olika steg.

Nu kan AI samordna hela flöden från inköp till betalning i realtid, säger Heikki Pulli, Head of Business Development - Nordics på GEP. För ekonomiavdelningar växer e-fakturering snabbt till en allt mer strategisk fråga. Nya regulatoriska krav, ökade krav på transparens och behovet av kostnadskontroll gör att många företag behöver modernisera sina processer snabbare än tidigare.

Enligt Heikki Pulli räcker det inte längre med att digitalisera fakturor - företag behöver också skapa kontroll över data, leverantörer och inköpsmönster för att kunna agera snabbare och minska risker. - CFO:er vill inte bara följa utvecklingen i efterhand. De vill kunna förutse avvikelser, stoppa fel och fatta bättre beslut innan kostnaderna uppstår. De nordiska länderna har länge varit tidiga med digitala betalningar, molntjänster och e-fakturering, vilket gör regionen särskilt mottaglig för nästa generations AI-drivna processer.

Genom OpusCapitas etablerade nätverk och GEP:s globala AI-plattform ser bolaget nu en möjlighet att bygga en mer sammanhängande modell för ekonomi, inköp och supply chain i Norden - från sourcing till betalning och leverantörsstyrning. GEP har dessutom uppmärksammats av ledande analytiker, däribland Gartner och Everest Group, som en ledande aktör inom agentisk AI för inköp. - Företag som kopplar ihop ekonomi, inköp och leverantörsstyrning med AI kommer att fatta snabbare beslut och röra sig snabbare än sina konkurrenter. Tekniken är inte på väg hit - den är redan här





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