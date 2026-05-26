Gerasimov ertappad med lögn - avslöjad av pro-ryska bloggare

Rysslands försvarschef Valerij Gerasimov ljög för Putin om att staden Borova intagits, men pro-ryska krigsbloggare avslöjade lögnen. Experter menar att detta visar på systemkollaps.

Ryssland s försvarschef Valerij Gerasimov har blivit ertappad med en lögn under ett tv-sänt möte med Vladimir Putin. Gerasimov påstod att ryska styrkor hade tagit kontrollen över staden Borova i östra Ukraina , men pro-ryska krigsbloggare avslöjade snabbt att påståendet var falskt.

Den tidigare amerikanska toppgeneralen Ben Hodges kommenterade händelsen i sin podcast och konstaterade att det mest anmärkningsvärda var vem som avslöjade lögnen. Det var inte ukrainska myndigheter eller västerländska medier, utan pro-ryska Telegramkanaler med miljontals följare. Detta visar, enligt Hodges, att regimen inte längre kan säga sanningen till sin egen ledare. Hodges menar att flera av de pro-ryska kanalerna snabbt avfärdade Kremls påstående om att Borova hade intagits.

Systemet som är byggt för att vinna kriget har nu ett problem som censuren inte kan lösa, när även lojala bloggare börjar faktagranska myndigheterna offentligt. Den tidigare generalen påpekar att Rysslands framsteg i Donetsk-området under de första månaderna har varit minimala och att de till och med förlorat mark. Därför behövs falska segrar för att upprätthålla det inhemska stödet för kriget. I podcasten säger Hodges att detta tyder på att systemet kollapsar.

Den tidigare norska generallöjtnanten Arne Bård Dalhaug stödjer analysen och säger till Dagbladet att lögnerna från militära ledare till Putin sker dagligen och är systematiska. Detta väcker frågor om huruvida Putin får en korrekt bild av krigets verkliga förlopp. Händelsen belyser en djup spricka inom den ryska maktapparaten, där även de mest lojala aktörerna börjar tvivla på officiella utsagor. Samtidigt fortsätter kriget i Ukraina med oförminskad intensitet, och båda sidor rapporterar om strider längs frontlinjen.

Den ryska propagandan försöker måla upp en bild av framgång, men avslöjanden som detta undergräver förtroendet för Kremls narrativ. Det återstår att se hur detta påverkar den ryska krigsmoralen och den politiska stabiliteten internt





