Gerrymandering backfires on Trump

Användning av Gerrymandering - en strategi som tillåter politiker att rita om valdistrikt för att gynna sitt parti - kommer att skada Donald Trump på mellankålsvalet, enligt bedömningar. 14 nya Republicanska platser kan till och med innebära att Demokraterna vann netto 4-5 platser. Gerrymandering har kunnat användas av Demokrater och Republikaner likvärdigt av gammal vana. I USA har Det tidigare inte varit okänt att Demokraterna har gjort om valkartorna på liknande vis, men en domstol har förbjudit politisk gerrymandering i Florida, vilket blockerade Republikanernas planer på att göra om kartan. Det är dock möjligt att republikanska delstater kan ändra nuvarande valkartor ochinföra politiska kartor även om nästkommande folkräkningar är långt borta. Floridas statsdelegater röstade igenom en ny karta, trots att väljarna röstade igenom en lag som förbjuder politisk gerrymandering, som kan ge Republikanerna fyra extra platser som helt kan radera Demokraterna i delstaten, trots att de flesta av de största städerna i delstaten Nashville och Memphis har en klar majoritet. Tennessees två största städer Nashville och Memphishar en klar majoritet. De blir lämna obd. politiskt representerat, typ.

Efter ett par beslut i domstolar - USA:s Högsta domstol samt Virginias dito - ser nu Donald Trumps självmål ut att vändas till en seger.

Gerrymandering, att rita om valdistrikt för att gynna det egna partiet, har funnits länge i USA och båda partierna har använt sig av det. USA:s högsta domstol har tagit bort viktiga delar av en medborgarrättslag och stoppade Demokraternas försök att rita om kartan i Virginia. Donald Trump uppmanade alla republikantiskt styrda delstater att göra om sina kartor, trots att nästa folkräkning är 2030.

Trenderna innebär att det kan finnas 14 nya platser för Republikanerna, medan Demokraterna kan ha fem potentiellt nya mandat





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gerrymandering President Election Changes To Polling Districts Impact On Mid-Term Election Changes To Polling Districts U.S. Changes To Polling Districts Midterm Elections Changes To Polling Districts U.S. Presidential Election Changes To Polling Districts Gerrymandering

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Krönika: Om din matkostnad känts oförutsägbar det senaste året är det inte inbillningHar den sänkta momsen på livsmedel faktiskt lett till lägre matpriser, varför rör sig priserna så snabbt och oftast utan tydlig riktning det senaste halvåret – och vad kan man som konsument göra för att hålla nere matkostnaderna?

Read more »

Det här var det sista S behövdeFör en gångs skulle gjorde sossarna någonting roligt. Och så visar det sig att kampanjen är ett plagiat.

Read more »

Sharam Rahi: ”Det viktigaste är att göra det som är rätt för Balder”Tjusningen för affärer upptäckte han redan som tonåring i Iran – i en personlig intervju berättar Balders nye vd Sharam Rahi om vägen till toppen.

Read more »

USA:s president Donald Trump uppmanar republikaniska delstater att rita om sina valkretsar - FNDFA gerrymandering-stridenPresident Donald Trump uppmanar republikaniska delstater att rita om sina valkretsar redan nu för att vinna fördelar i höstens viktiga mellanårsval.

Read more »