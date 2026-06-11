Gertrud Fastigheter missförstånd eller medveten affärskalkyl?

Sara Ripa, vd för Gertrud Fastigheter, hävdar att rivningen av hörnhuset på Norra Vallgatan var ett missförstånd. Men korrespondensen med stadsbyggnadskontoret pekar snarare på en medveten affärskalkyl där Malmös kulturarv fick ge vika för ett lönsamt hotellprojekt.

För att din app ska fortsätta fungera som det är tänkt behöver du uppdatera till nyaste versionen. Klicka på knappen för att uppdatera! Sara Ripa , vd för Gertrud Fastigheter , hävdar att rivningen av hörnhuset på Norra Vallgatan var ett missförstånd .

Men korrespondensen med stadsbyggnadskontoret pekar snarare på en medveten affärskalkyl där Malmös kulturarv fick ge vika för ett lönsamt hotellprojekt. I november 2025 skrev stadsbyggnadskontoret till Gertrud Fastigheter med anledning av den påbörjade rivningen. Bygglovet för boutiquehotellet hade beviljats utifrån ritningar där hörnhuset skulle renoveras – inte rivas. Något rivningslov fanns inte.

Dagen därpå svarade Sara Ripa styltigt med hänvisningar till en antikvarisk förundersökning som enligt henne ’borde’ innebära rätt att ta ner väggarna. Samtidigt meddelade hon att entreprenaden skulle fortsätta som planerat. Ett genuint missförstånd leder till att arbetet pausas tills frågan retts ut – inte att grävmaskinerna fortsätter sin destruktion.som ett försök att skapa ett fullbordat faktum. Hörnhuset, som omfattades av rivningsförbud i detaljplanen, har även tidigare stått i vägen för omstridda hotellbyggen.

Att riva först och sedan betala, en i perspektivet försumbar sanktionsavgift, ter sig som en cynisk och välavvägd affärskalkyl. Den antikvariska förundersökningen beställdes av Fastighetsföreningen S:t Gertrud, ägd av Gertrud Fastigheter, och utfördes av WSP Sverige AB. WSP nämns även som projektledare och kontrollansvarig, trots att kontrollansvarig enligt lagen ska vara oberoende. I bygglovshandlingarna står uttryckligen att byggnaden inte får rivas.

Ändå är huset nu borta. ’Missförståndet’ kom lägligt för Gertrud Fastigheter då det visade sig vara lönsamt att bryta lagen, gå emot Stadsbyggnadskontorets instruktioner och rasera en del av stadens kulturarv





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