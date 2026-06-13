Ghanas regering protesterar mot att Kanada nekat visum till den våldtäktsanklagade mittfältsstjärnan Thomas Partey. Utrikesminister Sam Okudzeto Ablakawa kallar beslutet för egenmäktigt och extremt orättvist.

Ghana s regering protesterar mot att Kanada nekat visum till den våldtäkt sanklagade mittfältsstjärnan Thomas Partey . Utrikesminister Sam Okudzeto Ablakawa kallar beslutet för egenmäktigt och extremt orättvist.

Han vill att Kanada omprövar sitt olyckliga beslut. Thomas Partey är åtalad för sju våldtäkter i England och väntas ställas inför rätta under nästa år. Han nekar till brott. Ghana spelar sina återstående gruppspelsmatcher i USA efter matchen mot Panama.

Laget har sin VM-bas i Providence, Rhode Island. Ghanas regering är orolig för att Thomas Partey inte kommer att kunna spela i VM på grund av beslutet. De vill att Kanada tar tillbaka sitt beslut och ger Thomas Partey visum. Detta skulle göra det möjligt för honom att spela i VM för Ghana.

Ghanas regering har redan börjat att arbeta med att hitta en lösning för att kunna spela i VM. De vill att Thomas Partey kan spela i VM och hjälpa sitt landslag att nå framgång. Ghanas regering har också uttryckt sitt stöd för Thomas Partey och hans familj under denna svåra tid. De vill att han får rättvisa och kan fortsätta att spela fotboll





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Ghana Kanada Thomas Partey Våldtäkt VM

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