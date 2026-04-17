Ghislaine Maxwells advokat hoppas på benådning från Trump

Ghislaine Maxwell, dömd för trafficking och sexbrott kopplade till Jeffrey Epstein, kan komma att benådas av president Donald Trump enligt hennes advokat. Miljontals dokument från Epsteinutredningen har nyligen släppts, vilket sätter press på Trump, som försöker distansera sig från den avlidne sexbrottslingen.

Ghislaine Maxwell , som tidigare var en nära partner till den ökände sexbrottslingen Jeffrey Epstein och dömdes 2021 till ett 20-årigt fängelsestraff för trafficking, sexbrott och medverkan till sexuella övergrepp mot minderåriga, kan vara på väg mot en oväntad vändning i sitt rättsliga öde. Hennes advokat, David Oscar Markus, uttrycker en stark övertygelse om att hans klient har en god chans att bli benådad av den amerikanske presidenten Donald Trump .

Epsteins fall har återigen hamnat i rampljuset under de senaste åren, särskilt efter att det amerikanska Justitiedepartementet i december förra året gjorde miljontals filer ur den omfattande utredningen tillgängliga för allmänheten. Dessa dokument kastar ljus över Epsteins nätverk och de högt uppsatta personer som umgicks med honom. Bland de som förekommer i utredningen finns namn som Donald Trump, den brittiske prins Andrew och USA:s tidigare president Bill Clinton. Efter Epsteins död i sin fängelsecell 2019, innan rättegången hann inledas, har Maxwell utpekats som ett nyckelvittne som skulle kunna ge avgörande insikter om vem som kände till och deltog i Epsteins brottsliga verksamhet. Markus har tidigare framfört att Maxwell är beredd att vittna fullt och ärligt, men endast om hon erhåller en benådning från president Trump.

Advokaten menar att hans klients fällande dom 2021 till stor del beror på att Epstein inte hann ställas inför rätta och därmed inte kunde vittna eller bidra till att klargöra bilden kring deras gemensamma förehavanden. Han hävdar att Maxwell aldrig skulle ha åtalats om inte Jeffrey Epstein hade avlidit under mystiska omständigheter i sin cell. Dessutom har Ghislaine Maxwell i december lämnat in en begäran om att hennes dom ska ogiltigförklaras. I denna ansökan framförs argumentet att nytt bevismaterial pekar på att hon inte fick en rättvis rättegång med oberoende jurymedlemmar, vilket ytterligare underblåser hoppet om en rättslig omprövning eller en eventuell benådning.

För Donald Trump har Epsteinfrågan utvecklats till en besvärlig börda. Trots att han aktivt försöker distansera sig från Epstein och hävdar att de aldrig var nära vänner, cirkulerar bilder som visar dem umgås flitigt på internet, vilket ständigt påminner om deras tidigare relation. Benådningen av Maxwell, om den skulle ske, skulle oundvikligen väcka nya frågor och potentiellt dra in Trump ytterligare i det kontroversiella Epstein-fallet. Hela situationen belyser den komplexitet och de känsliga kopplingar som finns inom maktens korridorer och hur ett avslutat fall kan fortsätta att generera efterdyningar och spekulationer långt efter att de inblandade parterna har mött sina öden.





