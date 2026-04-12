Gibbonunge föds på Parken Zoo, Bieber hyllar Youtube på Coachella, och andra nyheter

En sammanfattning av aktuella nyheter: en vitkindad gibbonunge föds, Justin Bieber återvänder på Coachella, tragisk händelse i Haiti, valdeltagande i Ungern, dödsfall av Asha Bhosle, anhållande i Nyköping, miljöbrott i Ystad och tränarbyte i Union Berlin.

En liten vitkindad gibbon unge har välkomnats till Parken Zoo i Eskilstuna, en glädjens händelse för djurparken och ett viktigt steg i bevarandet av denna akut utrotningshotade art. Gibbonen, som härstammar från Sydostasien, är en av de mest hotade primaterna i världen, och dess överlevnad är beroende av intensiva bevarandeinsatser. Denna födelse är särskilt betydelsefull då arten endast finns på tre djurparker i Norden.

Enligt Rickard Sjödén, djurparkens VD, understryker varje nyfödd unge vikten av att säkerställa artens framtid. Genom samarbete inom European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) arbetar Parken Zoo aktivt för att bidra till att bevara den vitkindade gibbonen för kommande generationer. Denna bevarandestrategi är avgörande för att bekämpa hoten mot arten, som inkluderar förlust av livsmiljöer och illegal jakt. Ungarna föds med en beige päls, som sedan övergår till svart efter cirka sex månader. Hanarna behåller sin svarta färg, medan honorna återgår till beige. Denna färgförändring är unik för arten och bidrar till dess charm och igenkännbarhet.\Samtidigt glädjer sig fans världen över åt Justin Biebers återkomst på Coachella-festivalen, där han gjorde en nostalgisk resa genom sin karriär. Bieber, som slog igenom på YouTube 2008, använde sin spelning för att hylla den plattform som lanserade honom. Han visade upp gamla klipp och videor på en stor skärm bakom sig medan han framförde sina låtar, vilket skapade en känsla av nostalgi för fansen. Han inkluderade även klassiska Youtube-klipp i sitt framträdande, vilket underströk plattformens betydelse för hans tidiga framgång. Konserten var hans första stora framträdande sedan 2022, och bjöd på gästspel från artister som Kid Laroi och Wizkid. Detta framträdande visade på Biebers fortsatta relevans och popularitet inom musikindustrin, och hans förmåga att engagera en stor publik. Konserten var ett bevis på hur sociala medier och internet har förändrat hur artister upptäcks och når sina fans, och Biebers tidiga framgång på Youtube är ett exempel på detta. Vidare rapporteras om en tragisk händelse i Haiti där minst 30 personer omkom i en trängsel vid den historiska platsen La Citadelle. Händelsen inträffade när platsen, som är ett populärt turistmål, var fullsatt av besökare. \I andra nyheter meddelas det om en frontalkollision i Sollefteå där en 85-årig man omkom. Vidare har valdeltagandet i Ungern visat sig vara högt, med en ökning jämfört med tidigare val. Bollywood-stjärnan Asha Bhosle, en ikon inom indisk musik, har avlidit vid 92 års ålder. Bhosle var känd för sin långa och framgångsrika karriär, där hon sjöng på soundtracks till otaliga filmer och samarbetade med många kända artister. Samtidigt har en kvinna anhållits misstänkt för försök till dråp på ett barn i Nyköping. Kustbevakningen har dessutom bordat ett fartyg med Panamaflagg utanför Ystad, misstänkt för miljöbrott. I sportvärlden har Union Berlin sparkat sin tränarstab, och Marie-Louise Eta tar över som tränare för laget. Slutligen rapporteras det om politisk utveckling i Ungern, där valresultatet förväntas bli en stor förändring för landet





