Gif Sundsvall drabbas av nederlag - Öster dominerar med 4-0

Gif Sundsvall har en svår säsong i superettan och föll tungt mot Öster med 0-4, medan Varberg tappade poäng mot IFK Norrköping. Tränaren Bahtijar uttrycker frustration efter matchen.

Gif Sundsvall s blytunga säsong verkar inte vilja ta slut. I kvällens hemmamöte med Öster fick man inte heller till det över huvud taget. Inom loppet av 21 minuter hade Öster gjort fyra mål, mellan minut sju och 28. 0-4 blev också slutresultatet.

Tränaren Amaro Bahtijar uttryckte sin förvirring och frustration i TV4 efter matchen. Jag vet inte vad jag ska säga, det är tomt, säger han. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag vill inte dela med mig av det, fortsätter han.

Han betonar att inte ens sömnbrist bör påverka prestanda: Inte ens om man bara sovit i två timmar ska det spela någon roll. Om du vill något ska du göra det, det handlar bara om inställning. I en annan match i superettan, mötte serieledaren Varberg IFK Norrköping. IFK Norrköping vann med 2-0 eftermål av Christoffer Nyman i den första halvleken och Ryan Nelson i andra halvleken.

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Gif Sundsvall Öster Superettan Amaro Bahtijar Varberg IFK Norrköping

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