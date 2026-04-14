Gift vid första ögonkastet: Ny säsong utlovar mer dramatik – men kan SVT behålla balansen?

SVT:s populära realityserie "Gift vid första ögonkastet" är tillbaka med en ny säsong och ett omgjort format. Denna gång utlovas mer dramatik, med inspiration från den australiensiska versionen. Men kan SVT behålla sin tradition av att vara en snäll kärleksreality, eller riskerar de att tappa fotfästet?

Så här två avsnitt in, när samtliga par nervöst vandrat ner för altaret för att gifta sig med sin totala främling, verkar alla redan ha funnit något speciellt. Experternas beslut att ge varje deltagare ett använt klädesplagg från sin blivande partner att lukta på innan bröllopet var nog smart. Vi är trots allt bara djur. Kanske är det bara hormoner som spritter, men John säger sig i alla fall vara kär redan innan han träffar sin fru Anna och när de väl ses kan han knappt stå still bredvid henne.

Emilia är väldigt positiv till sin heta, rugbyspelande fru Sofie. Sofie verkar lika nöjd, ”det borde vara den lesbiska drömmen att gifta sig på första dejten” som hon halvt på skämt säger innan bröllopet. Sofies pappa kläcker till och med ur sig ett 'jag älskar dig' till sin nya svärdotter under bröllopsmiddagen. För att inte tala om dansbandscharmören Henrik och frun Jasmine. Henrik blir så tagen av sin match att han till och med kan förbise hennes stela 'prank' – som går ut på att hon i sin entré spelar honom ett spratt med hjälp av en body-double som ramlar i vattnet. De talar aldrig om det igen. Konceptet känns perfekt – varför utsätta sig för det brutala dejtingträsket när det kan gå så här bra?

Nu är jag rädd för att SVT ska rycka mig och deltagarna ur den lyckliga bubblan. Årets säsong kommer nämligen att se lite annorlunda ut. Förra året gick produktionen ut med att formatet skulle göras om till 'ett större och mer socialt relationsäventyr'. Istället för att flytta in hos varandra kommer de fyra paren alla att bo i samma lägenhetskomplex, ha gemensamma middagar och aktiviteter i grupp. Henrik står och väntar på sin blivande fru. Han blir så kär direkt att han knappt ens reagerar på hennes knasiga entré.

Den uttalade inspirationen är den australiensiska versionen av programmet, ett 'Gift vid första ögonkastet' på stark crack. Allt är upplagt för att maximera dramat. Paren får ständiga 'utmaningar' – en återkommande sådan går ut på att deltagarna ska rangordna sina partners baserat på vem de tycker är snyggast. Varje säsong är det minst en av killarna som sätter sin fru på plats tre eller fyra under förevändningen att de ju 'inte kan vara oärliga'. Den totala bristen på vägledning från experterna resulterar ofta i elaka konflikter. Eftersom paren umgås så mycket mellan varandra så hör också otrohetsaffärer till det vanliga. Det sociala experimentet är hänsynslöst – vilket självklart skapar bra underhållning. För varje avsnitt jag sett av det senaste 'Married at first sight Australia' blir jag mer och mer konservativt inställd till SVT:s version.

På det stora hela har 'Gift vid första ögonkastet' utmärkt sig som en vänlig kärleksreality. Deltagarna är vanliga människor som känns genuint sugna på äkta kärlek istället för snabbt kändisskap. Produktionen är respektfull, experterna är omhändertagande och drama piskas sällan upp i onödan. Det finns spexigare och mer intrigtäta program för den som gillar det, som 'Paradise hotel' eller 'Love is blind'. 'Stor dramatik' i årets säsong – men att balansera mellan bra underhållning och omtanke om verkliga människors verkliga liv och känslor är en skör tråd att gå på. Det återstår att se om SVT lyckas undvika att tappa fotfästet.

En stor förändring är att paren nu bor tillsammans i ett gemensamt lägenhetskomplex istället för att flytta in i separata hem. Detta är inspirerat av den australiensiska versionen av programmet och syftar till att öka dramatiken. Utmaningar, som att rangordna partners baserat på utseende, kommer att pröva relationerna. Med en ökad fokus på sociala interaktioner och potentialen för konflikter är det spännande att se hur SVT hanterar balansen mellan underhållning och omsorg om deltagarna. Kärleken ska firas, samtidigt som integriteten bevaras. Även om dramatik är lockande så är det lika viktigt att inte trampa på deltagarnas känslor.

Det återstår att se om årets säsong blir en succé eller en katastrof. Programmet har alltid varit populärt tack vare dess genuina deltagare och respektfulla behandling av kärleksrelationer. Frågan är om förändringarna kommer att förbättra eller förstöra det som gjort 'Gift vid första ögonkastet' så älskat. Visst, mer dramatik kan locka fler tittare, men det finns en risk att den snälla tonen försvinner. Kärlek, drama, och relationer i en tv-serie är en känslig ekvation som måste hanteras varsamt för att inte tappa tittarna. Även om kärleksbubblan kan vara fin, så finns det baksidor att se upp för. Vissa anser att reality-program tenderar att förstärka känslor och göra att de blir mer intensiva. Det kan vara en bidragande faktor till att vissa relationer slutar illa.





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gift Vid Första Ögonkastet Reality-TV SVT Kärlek Dramatik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ledare: SVT visar hur staten krossat två oskyldiga mäns livTvå läkare förlorade allt efter rättsprocessen om Catrine da Costa.

Read more »

SVT:s förbud mot sexryktena i ”Spelet”Ryktet om det högljudda toalettsexet under inspelningen av ”Spelet” är inte något nytt. Men nu berättar Julia Franzén att SVT flera gånger försökte stoppa deltagarnas prat om händelsen. – Alla pratade om det, för det var så kul, säger Julia i ” Nemo möter en vän ”.

Read more »

Reza Pahlavi besöker riksdagen – SVT liverapporterarIrans tidigare kronprins Reza Pahlavi besöker på måndagen riksdagen, på inbjudan av SD och KD. SVT liverapporterar från Pahlavis anförande.

Read more »

Trumps varning: Fartyg som kommer i närheten av blockaden kommer elimineras – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Röda Korsets ambulanser skadade i israelisk attack – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

USA-sanktionerat tankfartyg passerade Hormuzsundet – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »