Giftiga kemikalier och underrapportering på Polypeptide i Limhamn

En omfattande granskning avslöjar att läkemedelsföretaget Polypeptide i Limhamn underlåtit att anmäla ett stort antal allvarliga kemikalieolyckor till Arbetsmiljöverket, inklusive en incident där en anställd hostade blod efter exponering för det giftiga lösningsmedlet DMF. Trots att företaget hävdar att man följer regelverket, visar interna rapporter och data från Försäkringskassan på en mörkertal av olyckor som kunnat leda till dödsfall.

En allvarlig kemikalieolycka inträffade den 9 juli förra året vid läkemedelsföretaget Polypeptide i Limhamn, där en medarbetare plötsligt hostade blod efter att ha exponerats för den giftiga kemikalien dimetylformamid ( DMF ).

Olyckan skedde under en testkörning av en ny tank som användes i skarpt läge med DMF, ett lösningsmedel som är så farligt att det kan skada inre organ och ofödda barn. När en koppling i taket började läcka kunde inte flödet strypas, vilket ledde till att DMF rann ner på golvet och ångorna spreds till ett rum där fyra anställda befann sig.

Den drabbade kemisten fick näsblod och hostade blod och fördes akut till sjukhus med skador på bröstkorg, organ och nedre luftvägar. Per Thyrman, tidigare fackordförande på företaget, påpekar att nya medarbetare ofta inte använder skyddskläder och gasmasker på rätt sätt, vilket ökar risken för olyckor. Polypeptide, som är en avknoppning från Malmöföretaget Ferring, tillverkar ingredienser till läkemedel mot typ 2-diabetes och kraftig övervikt - en marknad som vuxit lavinartat.

Företaget har verksamhet i flera länder men storsatsar i Limhamn, där man bygger ut för miljardbelopp. Förra året producerade man 350 kilo peptider och förbrukade nästan 2 900 ton kemikalier, däribland DMF och andra ännu farligare ämnen som triflourättiksyra (TFA). En intern utredning efter olyckan visade att liknande incidenter kan inträffa igen, och med risk för dödlig utgång.

Syntetiska peptider, som härmar kroppens egna signalsystem, är komplexa att framställa; det kan ta upp till ett år att få fram ett kilo. Trots allvaret har Polypeptide endast rapporterat fem allvarliga kemikalieincidenter till Arbetsmiljöverket under de senaste tjugo åren. Men en granskning gjord av Sydsvenskan visar att ytterligare 30 kemikalieolyckor inträffat sedan 2020, varav flera borde ha anmälts enligt svensk lag. Genom att samköra uppgifter från Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan har man funnit att företaget underlåtit att anmäla allvarliga händelser.

Till exempel fick Arbetsmiljöverket inte kännedom om en olycka 2020 där en anställd duschades med DMF över stora delar av kroppen, inklusive ansikte och mun, och fick läggas in på sjukhus för motgift. Inte heller rapporterades en händelse där en kemist halkade i en pöl med DMF och fick kemikalien bakom skyddsglasögonen, vilket krävde akutbesök. En tredje olycka där en anställd fick frätskador av varm DMF på magen anmäldes inte heller.

Dessutom har anställda internt larmat om TFA, vars ångor kan fräta på slemhinnor och orsaka svårläkta skador. Företagets kommunikationschef Lauren Starr hävdar att alla incidenter rapporteras enligt regelverket, men granskningen visar motsatsen. Arbetsmiljöverket har avslutat de få ärenden som anmälts utan krav på vidare utredning, medan personalens oro har lett till många uppsägningar





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Polypeptide Kemikalieolycka DMF Arbetsmiljöverket Underrapportering

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