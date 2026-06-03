Gisslandrama i Kalifornien och stor polisinsats i Nynäshamn

En man har barrikaderat sig med gisslan på en bank i Bakersfield, Kalifornien, och ett bombhot har skickats. Samtidigt pågår en stor polisinsats i Nynäshamn efter ett misstänkt grovt brott. I Mellanöstern fortfarande spänningar efter nya angrepp.

En stor insats pågår vid en bank i Bakersfield , Kalifornien. Enligt polisen har en man barrikaderat sig på banken med ett okänt antal personer. Ett bombhot ska även ha skickats.

- Det här är en aktiv brottsplats. Om du är i närheten, snälla gå därifrån, säger polischefen Eric Celedon i en video på Instagram. Kuwait utsattes under natten mot onsdagen för nya angrepp med drönare och missiler, uppger landets armé. Samtidigt skriver lokala medier om flyglarm och armén uppger ljudet av explosioner är ett resultat av luftvärnseld mot de fientliga projektilerna.

Även i Bahrain har flyglarmet aktiverats och invånarna uppmanas att söka skydd, skriver inrikesdepartementet på X.Ett gisslandrama pågår på Chase bank i Bakersfield i Kalifornien, rapporterar Fox58. En stor polisinsats pågår i Nynäshamn söder om Stockholm. - Vi har sedan klockan 20.18 sökt efter en bil och haft ett förföljande då vi misstänker ett grovt brott, säger polisens presstalesperson Carina Skagerlind. Två skadade personer har förts till sjukhus med ambulans.

- Vi har sett runt 30 polisbilar körandes i raketfart från och till Nynäshamn. Det verkar som att det är någon jättegrej. Jag har aldrig sett så många polisbilar i hela mitt liv. Ett par ambulanser också, säger ett vittne





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