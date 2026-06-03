Gisslandrama på bank i Kalifornien och eskalerande konflikt Mellanöstern

En man har barrikaderat sig med gisslan på en bank i Bakersfield, Kalifornien. Samtidigt har Irans styrkor attackerat Bahrain och Kuwait, och USA:s Centcom rapporterar att tre robotar sköts ned. Även i Sverige har flera incidenter inträffat, inklusive skottlossning i Hässelby och en bilförföljelse i Nynäshamn.

En gisslandrama pågår vid en bank i Bakersfield i Kalifornien , USA. Enligt polisen har en man barrikaderat sig inne på banken med ett okänt antal gisslan.

Det har också kommit ett bombhot. Större område kring banken har spärrats och ett stort antal polisbilar, sjukvårdspersonal samt representanter från FBI har anlänt. Bankens talesperson understryker att säkerheten för alla inblandade är det viktigaste. Polischefen Eric Celedon uppmanar via Instagram alla i området att lämna platsen.

En del av de ursprungligen gisslande har lyckats fly, men det är oklart hur många som fortfarande hålls inne. Förhandlare har etablerat telefonkontakt med mannen. Motivet bakom händelsen är ännu oklart. Samtidigt rapporteras eskalering i Mellanöstern.

Enligt amerikanska Centcom har iranska styrkor attackerat Bahrain och Kuwait med robotar. Centcom uppger att tre robotar som riktades mot Bahrain sköts ned av amerikanska och bahrainska luftförsvarssystem. Irans revolutionsgarde säger ha attackerat en amerikansk bas i Bahrain som svar på amerikanska attacker. I samband med detta har de brittiska militär krafterna rapporterat att de har nedskjutit iranska drönare i regionen.

Den kuwaitiska militären har uppmanat invånare att undvika eventuella vrakdelar från nedskjutna projektiler och följa lokala säkerhetsanvisningar. Även Bahrains inrikesdepartement har aktiverat flyglarm. USA påstår att robotar som riktats mot Kuwait gått sönder i luften utan att nå brottsplatser. I Sverige har flera oprovokade händelser inträffat under senaste timmarna.

I Hässelby har en skottlossning ägt rum där skott skoter in i en bostad. Inga personer skadades, men polisen har inlett en förundersökning för misstänkt mordförsök och grovt vapenbrott. I Nynäshamn förföljde polisen en bil misstänkt för grovt brott, vilket resulterade i att bilen sladdade. Två personer skadades i händelseförloppet och har transporterats till sjukhus.

Väg 73 har stängs av under utredningen. I Västerås kördes ett tioårigt barn av en bil och har förts till sjukhus. Skadeläge är oklart. En man i samband med arbetsplatsolycka sparkades av en ko och har också inlevererats på sjukhus.

Enligt polisen är skadorna inte allvarliga. Dessutom rapporteras skithalt längs förLinksväg 517 norr om Aksersund i Örebro län efter att ett fordon tappat ut gödslet. Trafikverket har utfärdat halkvarning som väntas bestå under kvällen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj varnar för en ny stor rysk attack, vilket skulle kunna ske under natten och innebära Ytterligare en stor attack på två dagar i rad





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