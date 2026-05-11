Giuffre's 'Nobody's Girl' wins British Book Awards

Giuffre's self-biography 'Nobody's Girl' won the British Book Awards, with her sister Amanda Roberts and Amy Wallace, her collaborator, receiving the prize on her behalf.

Foto: /AP/TT / AP TT NYHETSBYRÅNanklagade dåvarande prins Andrew för att ha våldtagit henne när hon var 17 år. Han nekade till anklagelserna men betalade 165 miljoner kronor till Giuffre i en förlikning för att undvika en rättegång.

Hon anklagade miljardären Jeffrey Epstein och hans medhjälpare Ghislaine Maxwell för koppleri och sexhandel. Epstein dog i häktet 2019 och Maxwell avtjänar ett tjugoårigt fängelsestraff. Innan sin död färdigställde Giuffre sin självbiografi ‘Nobody’s Girl’ som skrevs tillsammans med Amy Wallace.

‘Det allra bästa’ När Giuffres svägerska Amanda Roberts tog emot priset sade hon att boken var ‘ett sant bevis på vad en överlevandes röst kan göra när den äntligen får utrymme att bli hörd’. – Hon inspirerade miljontals människor, inte bara att synas, eller överlevande att synas, utan hon uppmanade oss till handling, säger Roberts. Giuffres bror Sky Roberts sade att familjen var ‘hedrad över att ta emot detta pris å Virginias vägnar’.

Amy Wallace sade att det var hennes ‘största ära under karriären’ att ha fått samarbeta med Giuffre i att skriva boken. – Med detta pris uppmärksammar vi den avlidna författarens extraordinära mod och beslutsamhet, säger Alice O’Keeffe, ordförande för årets evenemang. Philip Jones, domare vid British Book Awards, sade att Giuffres bok och de andra vinnarna ‘representerar det allra bästa inom bokbranschen’





