Glädje och hopp i Beirut efter utlyst vapenvila

En efterlängtad vapenvila mellan Israel och Libanon firas i Beirut med glädjeyttringar och återvändande till bombade områden. Samtidigt diskuteras ett möjligt fredsavtal mellan USA och Iran, medan brittiska politiska oroligheter och lokala incidenter uppmärksammas.

En våg av glädje svepte över Beirut när rapporter om en utlyst vapenvila mellan Israel och Libanon nådde staden. Klockan 23 på torsdagskvällen, svensk tid, inleddes den tio dagar långa överenskommelsen, vilket utlöste spontana firanden på gatorna i den libanesiska huvudstaden. Enligt nyhetsbyrån AFP ekade skott i luften i över en halvtimme när invånarna uttryckte sin lättnad och sitt hopp inför den uppnådda pausen i striderna.

Efterlängtad lättnad syntes också i form av att människor började återvända till stadens södra förorter. Dessa områden, som utgör ett starkt fäste för den Iranstödda organisationen Hizbollah, har varit föremål för omfattande israeliska bombningar under den pågående konflikten. Återvändandet markerar en potentiell begynnelse på återuppbyggnad och en återgång till ett mer normalt liv för de som tvingats fly sina hem.

Parallellt med händelserna i Mellanöstern rapporteras det om framsteg i fredsförhandlingarna mellan USA och Iran. President Donald Trump uttryckte optimism och menade att Iran är mycket nära att nå ett fredsavtal. Enligt Trump har Iran gått med på en rad centrala punkter, inklusive att inte anrika uran för att tillverka kärnvapen.

Han betonade vikten av att Iran inte innehar kärnvapen och hävdade att landet nu är villigare att gå längre i förhandlingarna än tidigare. Samtalen kan enligt Trump återupptas under helgen. Om ett avtal inte nås varnade presidenten för att striderna skulle återupptas. Han antydde även att han själv skulle kunna resa till Islamabad för att närvara vid en eventuell undertecknande av ett avtal, och berömde de pakistanska medlarnas insatser.

I Storbritannien har politiska stormar tagit fart kring premiärminister Keir Starmer efter nya avslöjanden gällande den brittiske diplomaten Peter Mandelson. Det har framkommit att Mandelson, som tidigare varit ambassadör i Washington, inte godkändes av säkerhetstjänsten vid en bakgrundskontroll inför sin tillsättning. Trots detta tillträdde han sin post, som han senare lämnade efter att hans nära kontakter med sexbrottsdömde Jeffrey Epstein uppdagats. Starmer hävdar att han inte var medveten om att Mandelson inte klarat säkerhetsgranskningen, och har uppgett att processen gick rätt till.

Detta har lett till krav på hans avgång från oppositionella partier, inklusive de konservativa, liberaldemokraterna, Reformpartiet och De gröna.

Lokala nyheter inkluderar en bilolycka på E4 norr om Söderhamn där en person fördes till sjukhus efter att ha kört av vägen och kolliderat med ett träd. Olyckan ledde till begränsad framkomlighet under räddningsarbetet men trafiken har nu släppts på igen. Ingen person är misstänkt för brott. Vidare utreder polisen ett bombhot mot brodern till Leo XIV i Illinois, USA. Hotet visade sig vara falskt efter en insats med bombtekniker och hundar. Incidenten inträffade under en period av uppmärksammad konflikt mellan påven och president Donald Trump kring kriget i Iran, men något samband har inte bekräftats.

I Norge har det norska kungahuset meddelat att det inte är möjligt att återställa det e-postkonto som kronprinsessan Mette-Marit använde i sin kontakt med Jeffrey Epstein. Enligt hovets kommunikatör Simen Løvberg Sund har leverantören bekräftat att det inte går att återskapa kontot och dess innehåll, som uppges ha raderats för flera år sedan. Orsaken till och tidpunkten för raderingen är ännu oklart.

USA:s president Donald Trump har uttalat sig om att han är osäker på om vapenvilan med Iran behöver förlängas, då han tror att framsteg görs i förhandlingarna. Detta kommer samtidigt som rapporter om framåtskridande i samtalen cirkulerar





