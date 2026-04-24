Glamour och modeelit på För-galan 2026 – Se bilderna från röda mattan!

För 28:e året i rad samlades Sveriges modeelit på Grand Hôtel i Stockholm för För-galan 2026. Expressens stildiggare utser kvällens bäst klädda och mest minnesvärda outfits.

I år firar den svenska modevärldens mest prestigefyllda kväll, För-galan, sitt 28:e år i rad. Evenemanget, som traditionellt sett äger rum på det anrika Grand Hôtel i Stockholm, lockar varje år landets främsta modeikoner, designers och kreatörer.

Årets gala är inget undantag och har samlat en imponerande skara gäster redo att visa upp sina mest spektakulära och stilfulla kreationer på den röda mattan. Expressens stildiggare är på plats för att utse kvällens bäst klädda – och inte minst, de som kanske inte riktigt träffade målet. Kvällen präglas av en atmosfär av glitter, glamour och en stark känsla av svensk modeanda. Amanda Romare leder årets gala och ser till att kvällen blir en minnesvärd upplevelse för alla närvarande.

Årets röda matta har bjudit på en rad minnesvärda looks. Molly Sanden imponerade stort med en outfit som tydligt inspirerades av modern Madonna, en vågad och romantisk kombination som verkligen ägde mattan. Hennes klänning, en specialdesignad kreation från Lejla Plima och Pontus Ekman, var ett bevis på svensk designskicklighet. Kenza Zouiten valde en vackert draperad långklänning skapad av Rasmus Georgiadis, en look som framhävde hennes graviditet på ett elegant och smickrande sätt.

Amanda Romare själv visade prov på stil med en korsett i en hudnära ton kombinerad med blommiga och plastdetaljer, en lekfull och modern kombination. Amie Bramme Sey stjal showen i en fantastisk krämvit kreation från Ida Sjöstedt, med detaljer som korsett, drapering och en scarf som var helt oemotståndlig.

Modellen Malaika Holmén överraskade med inte en, utan två outfits, båda från David Koma – först en kleinblå paljettklänning och sedan en svart långklänning med stora paljetter, en dramatisk och glamorös entré. Linnea Henriksson hyllade 80-talets ikoniska stil med en look som påminde om Cindy Lauper, komplett med prickar och ett perfekt matchande smink. Även herrarna visade upp sin stil på galan.

Edvin Törnblom imponerade i en gangsterinspirerad kostym skapad av Sebastian Hammarberg och sydd av Elena Outila, komplett med en pälsboa som gav extra galaglans. Katarina Sandström överraskade med en galastass, bytte ut kostymen mot tyll och spets, och pryddes med stora pärlor kring handleden. Alicia Agneson fortsatte att leverera dramatik med en helsvart look som passade perfekt för en gala.

Marina Kereklidou bar en ljuvlig lavenderdröm med en skulptural blomma i halsen och en pälsboa, en kombination som var både feminin och dramatisk. Dock fanns det även outfits som väckte blandade känslor. Danielas look, även om den var cool, kändes mer som en Halloweenkostym än en galaklädsel, men hon fick ändå pluspoäng för sin kreativitet. För-galan 2026 har återigen bevisat att svensk mode är levande, kreativt och fullt av överraskningar.

Kvällen är en hyllning till design, stil och personlighet, och en viktig händelse för hela den svenska modeindustrin





