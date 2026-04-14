Glesbygdsinnovationer driver utvecklingen av framtidens vård

Långa avstånd och glest befolkade områden i Sverige ställer unika krav på vården. Men dessa utmaningar driver också fram innovativa lösningar som förbättrar tillgänglighet och kvalitet. Digitala verktyg och samverkan är nyckeln.

Sveriges geografiska förutsättningar ställer unika krav på hur vård en organiseras och tillhandahålls. Långa avstånd mellan befolkade områden, en glest befolkat landskap och en begränsad tillgång till vård personal utgör betydande hinder för att implementera traditionella vård modeller effektivt. Dessa utmaningar driver dock fram innovativa arbetssätt och lösningar som syftar till att förbättra tillgänglighet en, flexibiliteten och personcentreringen inom vård en. Andreas Lundqvist, enhetschef vid Centrum för hälsa i glesbygd, betonar att dessa förhållanden tvingar vård givare att tänka om och tänka nytt, vilket resulterar i utvecklingen av system som är anpassade för att möta behoven hos patienter oavsett var de befinner sig.

Centrum för hälsa i glesbygd, en regionalt och nationellt finansierad kunskapsenhet inom Region Västerbotten, spelar en central roll i detta arbete. Deras uppdrag är att utveckla och sprida kunskap om hur vård och hälsa kan stärkas i lands- och glesbygdsområden. Denna satsning är inte bara viktig för de specifika regionerna utan har också potential att transformera hela vårdlandskapet. Nu etableras en nationell samverkansstruktur, där regioner, kommuner, akademi och andra aktörer samverkar för att driva forskning, innovation och utveckling. Detta samarbete syftar till att möta de unika behoven i olika lands- och glesbygdsregioner, adressera utmaningar relaterade till tillgänglighet, kompetensförsörjning och demografiska förändringar. Målet är att snabbt utveckla och sprida effektiva lösningar som kan implementeras i hela landet, vilket säkerställer att alla medborgare har tillgång till högkvalitativ vård oavsett geografisk plats. Detta är ett viktigt steg för att minska de regionala skillnaderna i vårdtillgång och vårdkvalitet.

Digitala verktyg och lösningar har kommit att spela en allt större roll i transformeringen av vården, särskilt när det gäller att hantera geografiska utmaningar. Distanslösningar, digital uppföljning och egenmonitorering möjliggör en förflyttning av vården närmare patientens vardag. Thomas Molén, strateg vid Centrum för hälsa i glesbygd, framhåller att tekniken öppnar upp nya möjligheter att kombinera ökad tillgänglighet med bibehållen hög kvalitet. Han påpekar att digitala lösningar möjliggör erbjudandet av vård på flera nivåer nära patienten, allt från förebyggande insatser till specialiststöd på distans. Detta innebär färre resor för patienterna, vilket både sparar tid och resurser, och bidrar till en ökad kontinuitet i vården. När uppföljning och kontakt sker närmare hemmet ökar också patienternas möjligheter att vara aktiva deltagare i sin egen vård. Den ökade graden av patientdelaktighet bidrar till förbättrade resultat och ökad tillfredsställelse. Utvecklingen av digitala lösningar är därför inte bara en teknisk fråga utan också en fråga om att förbättra vårdkvaliteten och stärka patientens egenmakt.

Förutom att förbättra tillgängligheten bidrar de arbetssätt som utvecklas för att hantera utmaningarna i glesbygd även till att stärka vårdens robusthet och förmåga att hantera krissituationer. Niclas Forsling, projektledare vid Centrum för hälsa i glesbygd, lyfter fram att decentraliserade vårdmodeller och digitala lösningar är särskilt viktiga i situationer som kräver höjd beredskap. Genom att erbjuda vård i eller nära patientens hem minskar sårbarheten i systemet och ger en mer resilient vårdstruktur. Arbetssätt som bygger på samverkan, digitala lösningar och lokala resurser spelar en avgörande roll för att skapa en vård som är mer motståndskraftig mot externa påfrestningar. Andreas Lundqvist konstaterar att intresset för de lösningar som utvecklats i glesbygd ökar i takt med att många regioner står inför liknande utmaningar, såsom en åldrande befolkning, brist på kompetens och ökade krav på tillgänglighet. Han betonar att rätten till god hälsa inte ska vara beroende av postnummer och att när vården fungerar i glesbygd fungerar den för alla. Centrum för hälsa i glesbygd, som är en enhet inom Region Västerbotten med nationell finansiering, bedriver forskning, utbildning och innovation med fokus på jämlik vård, digitalisering, samisk hälsa och hållbara vårdmodeller för gles- och landsbygd. Deras kunskap är tillämpbar i hela Sverige och globalt, vilket bidrar till att skapa en mer rättvis och effektiv vård för alla. Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Centrum för hälsa i glesbygd och inte en artikel av Dagens Industri





