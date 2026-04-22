Kriget mellan Iran och västmakter skapar oro på energimarknaderna. Asien drabbas hårt av minskade oljeleveranser och stigande priser, medan Europa försöker mildra effekterna. Samtidigt investeras det stort i guldprospektering i Lappland och Kina visar prov på energisäkerhet.

Globala energimarknader befinner sig i en alltmer kritisk situation till följd av den eskalerande konflikten mellan Iran och västmakter. Trots att oljepriserna ännu inte fullt ut återspeglar krisens allvar, indikerar flera faktorer att världsekonomin står inför betydande utmaningar.

Sedan konflikten bröt ut har cirka 550 miljoner fat råolja från Persiska viken inte levererats som planerat, vilket motsvarar nära två procent av den årliga globala produktionen. Initialt mildrades effekterna av att stora oljemängder redan var på väg mot marknaden, men dessa reserver är nu i stort sett uttömda. Asien är särskilt utsatt, då regionen tidigare mottog majoriteten av exporten från Persiska viken. Oljelager i flera asiatiska länder minskar snabbt, vilket tvingar raffinaderier att kraftigt reducera sin produktion.

Kinas beslut att begränsa exporten av raffinerade produkter förvärrar situationen ytterligare, vilket resulterar i kraftigt stigande priser på bensin, diesel och flygbränsle. Detta har lett till att flera asiatiska nationer infört ransonering och andra åtgärder för att minska efterfrågan, vilket i sin tur bromsar den ekonomiska aktiviteten. I Europa är situationen för närvarande mer stabil, då många regeringar har mildrat effekterna genom subventioner och skattesänkningar, vilket har bidragit till att upprätthålla efterfrågan.

Ett växande problem är dock att de globala lagernivåerna minskar i snabb takt. Utan en återöppning av Hormuzsundet riskerar flera regioner att stå inför akuta bristsituationer inom de kommande månaderna. Samtidigt sker betydande investeringar i guldprospektering i Lappland, vilket stärker Nordens position som ett viktigt nav för guldproduktion i Europa. Genom en affär värd över 26 miljarder kronor har rättigheterna till lovande guldfyndigheter säkrats, vilket garanterar produktionen för ägaren av Europas största guldgruva, det kanadensiska gruvbolaget Agnico Eagle.

Vidare har teknologiföretaget Palantir publicerat ett 22-punktsmanifest på X, baserat på vd Alex Karps bok, vilket har väckt starka reaktioner både i Europa och Nordamerika. Manifestet hävdar att Silicon Valley har en "moralisk skuld" gentemot det land som möjliggjorde teknikindustrins framväxt. Aluminiumpriset stiger kraftigt på grund av störningar i Hormuzsundet, vilket slår ut stora delar av Mellanösterns aluminiumproduktion. Råvaruhandlaren Mercuria varnar för en "svart svan"-händelse som kan leda till ett rekordstort underskott.

Konflikten mellan USA/Israel och Iran har skapat omfattande problem i transporten av aluminium genom Hormuzsundet. Återhämtningen av Druzhba-pipelinen, som skadades av ryska drönare, och återupptagandet av oljeleveranser till Ungern och Slovakien kan bana väg för ett fryst EU-lån på 90 miljarder euro till Ukraina. Slutligen visar det sig att Xi Jinpings decennielånga satsning på energisäkerhet i Kina står pall för den nuvarande krisen.

Kina verkar vara väl förberett för att hantera de utmaningar som den globala energikrisen medför, och har byggt upp en robust energiförsörjning för att möta framtida behov. Den komplexa situationen på energimarknaderna kräver noggrann övervakning och strategiska åtgärder för att mildra de potentiella negativa konsekvenserna för den globala ekonomin





