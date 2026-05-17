The global energy market has been disrupted by the blockade of the Hormuz Strait and attacks on infrastructure around the Persian Gulf, leading to the largest supply disruption in the oil market in history. The Brent crude oil price in the first quarter surged by over 8% in a week, reaching 109.26 dollars per barrel, compared to approximately 70 dollars per barrel at the end of February. The demand for AI infrastructure is expected to continue growing, with tech companies building out data centers rapidly and competing for the same components. This has led to a rebalancing of resources away from traditional IT, impacting the availability and pricing of computers. The passage also discusses the critical role of memory components, such as DDR5, in modern computing and the challenges faced by companies in acquiring them due to limited supply and high demand.

Undantag kom kort efter det att USA och Israel inledde kriget mot Iran den 28 februari. Syftet skulle enligt USA:s finansminister Scott Bessent vara att stabilisera den globala energimarknaden.

Det blockerade Hormuzsundet och attacker mot infrastruktur runt Persiska viken är den största utbudsstörningen för oljemarknaden genom tiderna, enligt det västerländska energiorganet IEA. (Brent) i första termin steg drygt 8 procent i veckan till 109,26 dollar per fat. Det kan jämföras med cirka 70 dollar per fat i slutet av februari.

Kontakta Dustin för rådgivning AI-lösningar som Microsoft Copilot effektiviserar i dag arbetsprocesser i många företag. Uppgifter som tidigare tog timmar kan nu automatiseras. Samtidigt kräver utvecklingen enorm datakapacitet. För att träna och driva AI-modeller bygger techbolag ut datacenter i snabb takt, och konkurrerar globalt om samma komponenter.

Konsekvensen blir att resurser omfördelas – bort från traditionell IT. Det slår nu direkt mot företags möjligheter att köpa datorer, både vad gäller tillgång och pris. – Vi ser just nu den största prisstegringen som jag har upplevt under mina 30 år i branschen, säger Tomas Gate, inköpsansvarig på Dustin Group. Det är framförallt DDR5-minnen som snabbt har blivit en bristvara.

Tillverkarna går att räkna på ena handens fingrar och dessa prioriterar att sälja till AI-aktörer med stora volymer. Redan i januari fick vi signaler från tillverkare om att minnespriserna hade femdubblats jämfört med december, säger Mathias Isaksson, produktchef för klienter på Dustin Group. Minne är en kritisk komponent i varje dator, vilket gör att prisförändringar snabbt får genomslag i produkterna. Det innebär inte att datorerna blir fem gånger så dyra, men priserna går stadigt uppåt.

Och det här är ingen tillfällig störning, utan ett normalläge under en längre tid framöver, enligt experterna på Dustin. Efterfrågan på AI-infrastruktur väntas fortsätta öka. Tillgången på minneskomponenter är begränsad under det här året och det ser ut att hålla i sig även under nästa år, säger Tomas Gate. Företag som planerar att uppdatera sin datorpark behöver nu tänka om i grunden.

Konkret innebär det snabbare beslut från offert till order, längre planeringshorisonter och mindre flexibilitet vid val av modeller och konfigurationer, enligt Mathias Isaksson och Tomas Gate. – Det förändrar hur man köper IT. Tidigare har många kunnat fatta beslut sent i processen och ändå få exakt det de vill ha. Men så ser det inte ut längre, säger Mathias Isaksson.

– De ledande tillverkarna har genomfört flera prishöjningar på kort tid, och priserna kan justeras med upp till 20 procent på bara några dagar, fortsätter han. – I dag behöver man planera för sex till tolv månader framåt och vara beredd att inte få exakt det man vill ha. Alternativet är att stå utan leverans, säger Tomas Gate. För oss är att kunna leverera prio ett.

Det löser vi genom att ha ett eget nordiskt lager – vilket många andra tagit bort. Vi ser till att vi alltid har produkter tillgängliga för leverans. Mitt råd är att välja produkter som finns tillgängliga för snabb leverans. Vi har alltid jobbat tätt med tillverkarna.

Det är extra viktigt nu när vi behöver planera inköp till lager redan nio månader framåt i tiden, till skillnad mot tre månader som var standard tidigare. Det nya normalläget pressar priserna uppåt och företag kan inte alltid få exakt det de vill ha. Men med rätt planering och en rådgivande partner med eget lager står man starkare. Man har historiskt haft 30 dagar på sig att ta beslutet att lägga en order. I dag kan det handla om en vecka i bästa fall





