A comprehensive collection of global news updates, including updates on the military intervention in Hormuzsundet, the ongoing conflict in Iran, the role of Pakistan as a mediator, the potential name change of a military operation, the focus of a meeting between US and Chinese leaders, and the latest developments in the conflict in the Middle East.

Australien blir ett av de länder som ansluter sig till en insats tänkt att säkra farlederna för handel genom Hormuzsundet. Richard Marles, landets försvarsminister, säger att Australien står redo att stödja en oberoende och strikt defensiv multinationell militärinsats, ledd av Storbritannien och Frankrike, så snart den har etablerats.

Storbritannien kommer bland annat skicka obemannade minröjare, båtdrönare och stridsflygplan av typen Typhoon för att patrullera området. HMS Dragon, en jagare som redan är på väg till regionen, ska också ingå i insatsen. Kina uppmanar Pakistan att intensifiera sina medlingsinsatser mellan Iran och USA, då landet tidigare har varit värd för förhandlingar och klivit fram som medlare mellan länderna. USA överväger att byta namn på operationen för en militäroperation utomlands för att kunna fortsätta bombningarna i Iran utan ett godkännande.

Handel är i fokus när Donald Trump besöker Kinas ledare Xi Jinping i Peking, men Iran är en mindre viktig punkt på dagordningen enligt USA:s president. Flera dödsoffer rapporteras i södra Libanon i israeliska flygräder, och Saudiarabien har genomfört hämndattacker mot Iran. USA:s president har haft ett långt samtal med Kinas president om kriget i Iran. Talmannen i Irans parlament vill att USA accepterar det 14-punktsförslag som ligger på bordet.

Sedan USA:s attack mot Iran i slutet av februari har kriget hittills kostat landet 29 miljarder dollar, en ökning med 4 miljarder dollar sedan en tidigare uppskattning gjordes i slutet av april





