Global Sumud Flotilla omringad av israeliska militärbåtar – polisen utreder mord i Karlskrona och kung Frederik i Stockholm

Aktivistkonvojen Global Sumud Flotilla rapporterar omringning av israeliska militärbåtar på internationellt vatten. Samtidigt utreds mord i Karlskrona och Danmarks kung Frederik är i Stockholm för att fira kung Carl Gustafs 80-årsdag. Fed håller styrräntan oförändrad och Trump samtalar med Putin om Ukraina.

Organisatörerna bakom aktivistkonvojen Global Sumud Flotilla , som är på väg mot Gaza för att bryta Israels blockad, rapporterar att konvojen omringats av israeliska militärbåtar på internationellt vatten.

Enligt organisatörerna har båtarna hotat med kidnappning och våld, och kontakten har gått förlorad med elva av de mer än 50 båtarna som avseglat från städer som Marseille och Barcelona. Konvojen består av båtar från olika länder och har som mål att leverera humanitär hjälp till Gaza. Samtidigt har polisen i Karlskrona inlett en förundersökning om mord efter att en kvinna i 75-årsåldern hittats avliden i en bostad. En kvinna i 35-årsåldern har anhållits i samband med utredningen.

I Stockholm har Danmarks kung Frederik anlänt för att fira den svenska kungens 80-årsdag och har anlänt med det kungliga skeppet Dannebrog, som ligger till vid Skeppsbron. I USA har Federal Reserve (Fed) beslutat att hålla styrräntan oförändrad på 3,50–3,75 procent, vilket var väntat. I internationella nyheter har Donald Trump och Vladimir Putin haft ett telefonsamtal som varade i en och en halv timme, där de bland annat diskuterade Ukraina och en möjlig vapenvila den 9 maj.

Samtidigt har ett misstänkt ryska skuggfartyget Caffa, som bordades utanför Trelleborg, tagits i beslag av svenska åklagare efter en begäran från en utländsk myndighet. I Sollentuna har en man i 35-årsåldern skadats allvarligt efter att ha kört igenom ett räcke i ett parkeringshus och fallit mellan två våningsplan. Mannen saknade körkort och polisen har upprättat en anmälan om vållande till kroppsskada och olovlig körning. Mannen har förts till sjukhus med oklart skadeläge





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kinas gröna energi får oväntad boost av geopolitiska spänningarKinesiska företag inom grön energi brottas med överkapacitet och minskade subventioner, men ökad global efterfrågan till följd av konflikten kring Iran och stigande oljepriser ger en oväntad skjuts åt försäljningen, särskilt av elbilar och solceller. BYD rapporterar ökad utlandsförsäljning och en stark tillväxt i Europa.

Blåkläder satsar på global expansion och hållbar tillverkningArbetsklädestillverkaren Blåkläder investerar i ny fabrik i Bangladesh och stärker sitt fokus på hållbarhet och kontroll över värdekedjan. Företaget, grundat 1959, fortsätter sin resa mot att bli en europeisk ledare inom premiumsegmentet.

Blåkläder satsar på global expansion och egen tillverkningArbetsklädestillverkaren Blåkläder investerar i en ny fabrik i Bangladesh och stärker sitt fokus på hållbarhet och kontroll över värdekedjan. Företaget, som drivs som ett familjeföretag, har ett starkt partnerskap med SEB för att finansiera sin tillväxt.

Global kapitalstrid hotar bankernas framtidGlobal strid om bankregler eskalerar – USA, EU och Storbritannien sänker kapitalkrav i kapprustning som hotar finansiell stabilitet.

Trump hyllar Förenade arabemiratens beslut att lämna OpecUSA:s president Donald Trump välkomnar Förenade arabemiratens utträde ur Opec, vilket han tror kan stabilisera den oroliga oljemarknaden. Oljepriserna fortsätter att stiga på grund av spänningarna kring Iran och det blockerade Hormuzsundet, vilket väcker farhågor om en global energikris och potentiell bränsleransonering.

USA överväger truppminskning i Tyskland – Blandade resultat från teknikjättarna och geopolitiska spänningarPresident Trump signalerar potentiell truppminskning i Tyskland samtidigt som Amazon, Meta, Microsoft och Alphabet redovisar kvartalsresultat. Geopolitiska spänningar kring Iran och stigande oljepriser påverkar marknaderna. Svenska idrottsnyheter och en brottsutredning i Karlskrona.

