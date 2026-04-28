Globala handelsvägar påverkar logistiksystemet – DSVs expert förklarar konsekvenserna

När handelsvägar störs påverkas hela logistiksystemet, vilket leder till längre ledtider, högre kostnader och ökad komplexitet. Christian Flatum, Senior Director Operations & Products för DSVs flyg- och sjötransportverksamhet i Sverige, förklarar hur förändringar i handelsvägar skapar följdeffekter och vad det innebär för företag.

Globala handelsvägar påverkar hela logistiksystemet, och även små förändringar kan få långtgående konsekvenser. Christian Flatum, Senior Director Operations & Products för DSV s flyg- och sjötransportverksamhet i Sverige, förklarar att när handelsvägar störs, flyttas flöden och kapacitet binds upp, vilket påverkar hela systemet.

En tydlig effekt är att tillgänglig kapacitet snabbt förändras när fartyg tvingas ta längre rutter. Detta innebär att fler fartyg behövs för att upprätthålla samma flöde, vilket i sin tur minskar den tillgängliga kapaciteten. Resultatet blir ofta längre ledtider och ett ökat behov av planering. Sjöfrakt är ett globalt system där allt hänger ihop, och när en del påverkas får det följdeffekter i andra delar.

När fartyg omdirigeras påverkas inte bara den aktuella rutten utan även andra linjer, hamnar och omlastningar, vilket skapar en kedjereaktion som kan ta tid att återställa. Det tar tid för systemet att komma tillbaka i balans, och även om förutsättningarna förändras snabbt kvarstår effekterna i veckor eller månader. När handelsvägar förändras påverkas också kostnadsbilden. Längre transporter innebär högre bränsleförbrukning, och osäkerhet driver upp både försäkringskostnader och tilläggsavgifter.

För företag innebär detta ett mer komplext beslutsläge, där det inte bara handlar om kostnad utan också om risk. Ska man vänta, styra om eller säkra leveranser till ett högre pris? Det finns sällan ett självklart svar. I en stabil marknad bygger logistik på planering, men i en föränderlig marknad handlar det mer om att kunna justera längs vägen.

När förutsättningarna ändras snabbt behöver man kunna agera i realtid, vilket ställer helt andra krav på både överblick och beslutsfattande. För DSV innebär detta ett närmare samarbete med kunderna, där fokus ligger på att skapa förståelse för vad som händer och vilka alternativ som finns. Transparens blir avgörande, och kunder behöver kunna förstå vad som påverkar deras flöden och fatta beslut även när bilden inte är komplett. Sjöfrakten har alltid anpassat sig till förändringar, men tempot i förändringarna har ökat.

Det ställer högre krav på flexibilitet, både i hur transporter planeras och hur beslut fattas. Förmågan att snabbt ställa om blir allt viktigare, och det handlar inte om att undvika förändring utan om att kunna hantera den. I en värld där handelsvägar och logistiksystem ständigt förändras är det viktigt att vara beredd på att agera snabbt och effektivt.

För DSV och andra logistikföretag innebär detta att arbeta nära sina kunder för att säkerställa att leveranser sker smidigt och att förändringar hanteras på bästa möjliga sätt. Genom att vara flexibla och transparenta kan företag bättre hantera de utmaningar som uppstår när handelsvägar förändras, och säkerställa att deras logistiksystem fortsätter att fungera effektivt även under osäkra tider





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Global Handel Logistik Sjöfrakt DSV Ekonomi

United States Latest News, United States Headlines

