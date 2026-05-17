Globala logistikstörningar och SEHED:s strategiska hållbarhetssatsningar

En analys av hur geopolitisk oro i Mellanöstern driver upp fraktpriserna och hur byggbolaget SEHED navigerar genom ekonomisk osäkerhet med innovation och hållbart byggande.

Den globala handelslogistiken befinner sig i ett tillstånd av extrem turbulens till följd av den eskalerande konflikten i Mellanöstern. Enligt uppgifter från Maersk-chefen Vincent Clerc till Financial Times har fraktbolagen tvingats implementera omfattande förändringar i sina rutter för att säkerställa leveranskedjorna.

Nya transportvägar har etablerats från hamnar i Jordanien och Turkiet med destinationer i Irak och Saudiarabien. Detta är en del av en bredare strategi där giganter som MSC, CMA-CGM och Hapag-Lloyd har börjat använda lastbilsfrakter från hamnar i Röda havet och Omanbukten för att nå terminaler i Saudiarabien, Irak och Förenade arabemiraten. Den ekonomiska effekten av denna instabilitet är dramatisk.

Priserna för frakt mellan Shanghai och Persiska viken har skjutit i höjden, från 980 dollar till hela 4 131 dollar efter att USA och Israel inledde bombningar mot Iran i slutet av februari. För att sätta detta i ett sammanhang översteg dessa priser till och med de extrema topparna under pandemiåren 2021, då det högsta priset låg på 3 960 dollar. Samtidigt som den globala logistiken kämpar, navigerar det svenska byggbolaget SEHED Byggmästargruppen genom en komplex ekonomisk miljö.

Efter en tid präglad av osäkerhet och intensiv konkurrens rapporterar bolaget nu om en positiv vändning. Under det första kvartalet av året har man noterat en markant ökning av offertförfrågningar, vilket ger ledningen anledning till en försiktig optimism. Pål Wingren, styrelseordförande för SEHED, betonar att verksamheten har utvecklats väl sedan årsskiftet. Det finns en märkbar ökning i efterfrågan, vilket har lett till att bolaget nu arbetar målmedvetet med att expandera sin personalstyrka genom nyrekryteringar.

Trots att byggbranschen i stort fortfarande lider av hård marginalpress och en utmanande marknad, har SEHED lyckats behålla sitt fokus på kvalitet och långsiktig tillväxt. Även om volymtappet från pandemin och den efterföljande lågkonjunkturen inte är helt utraderat, har expansionen öppnat nya dörrar, om än med en ökad kapitalbindning i de nuvarande projekten. En central del av SEHED:s framtidsstrategi är satsningen på industriellt och hållbart byggande, vilket konkretiserats genom förvärvet av NOKON Produktion som delägare.

Detta partnerskap syftar till att revolutionera sättet man bygger på genom att implementera Nokons innovativa hybridsystem. Tekniken kombinerar lättreglar av stål med högpresterande betong, vilket skapar en byggprocess som är både snabbare och betydligt mer miljövänlig än traditionella metoder. Enligt Pål Wingren är denna investering avgörande för att möta kundernas allt högre krav på effektivitet och ekologisk hållbarhet.

De tekniska fördelarna är betydande, då CO2-avtrycket kan halveras jämfört med konventionella betongsystem, vilket för byggprocessen närmare de utsläppsnivåer som är typiska för trästommar. Detta är ett strategiskt drag i en tid där lagkrav och miljöcertifieringar blir allt viktigare för att vinna upphandlingar. Utöver den tekniska utvecklingen har SEHED även fått ett erkännande för sin finansiella transparens och kvalitet efter sin börsnotering. Bolaget tilldelades ett hedersomnämnande i 'Årets IPO 2025', vilket ses som en viktig bekräftelse på den valda strategin.

Denna utmärkelse bidrar till att stärka förtroendet hos investerare och öka synligheten på marknaden, även om ledningen understryker att det är den dagliga leveransförmågan som i slutändan är avgörande för framgången. Trots dessa framgångar är omvärlden fortfarande riskfylld. Kriget i Iran utgör en specifik riskfaktor som enligt SEHED kan leda till stigande produktionskostnader. Det är ännu oklart hur stor del av dessa kostnader som kan vältras över på kunderna eller kompenseras genom ökade intäkter.

Bolaget litar dock på att deras decentraliserade organisation, kombinerat med ett starkt hantverkskunnande och strategiska investeringar, gör dem väl rustade att hantera de utmaningar som framtiden bjuder på





